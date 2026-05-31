Cielos claros y chubascos en Andalucía: AEMET prevé un día variable con cambios de temperatura

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque en las sierras orientales se prevén chubascos ocasionales, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas mínimas y máximas en ascenso, especialmente en el litoral de Huelva, darán un respiro al calor habitual. Vientos flojos y variables completarán este panorama meteorológico para hoy, 31 de mayo de 2026.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 31 de mayo

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

En Sevilla, este día se presenta con un cielo despejado que se despereza lento, dejando que el sol asome como un tímido invitado. La mañana será cálida, con temperaturas que rondarán los 21 grados y un ambiente ligero. Con apenas brisas en el aire, la sensación térmica alcanzará picos de 40 grados, pudiendo sentirse un poco más cálido de lo habitual.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 39 grados, mientras que la humedad aumentará, haciendo que el ambiente resulte algo pesado. La noche caerá suave, con temperaturas en torno a los 25 grados y una brisa fresca que traerá alivio después de un día radiante. A medida que el sol se despida a las 21:38, el cielo se vestirá de colores cálidos, prometiendo un cierre perfecto para un hermoso día en la ciudad.

Córdoba: aire tenso con nubes y viento

La jornada amanecerá con un aire tenso en Córdoba, donde un velo gris se cierne sobre el horizonte, presagiando un tiempo cambiante. La brisa, aunque suave al principio, se tornará intensa, trayendo consigo un manto de nubes que cubrirán el cielo mientras los termómetros marcan entre 18 y 39 grados durante el día.

A medida que avance la tarde, marcará un contraste notable con la mañana; las temperaturas alcanzarán su máximo, pero también la sensación térmica se verá afectada por la alta humedad, tocando el 70%. Las rachas de viento, que podrían superar los 30 km/h, añadirán un toque de agitación. Es recomendable salir protegido con paraguas y abrigo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En Huelva, día tranquilo con cielo despejado

La jornada se presenta con un tiempo estable y temperaturas agradables, oscilando entre los 19 y 37 grados. A lo largo de la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, resolverá hacia la tarde en un panorama más despejado. El viento se mantendrá suave, sin grandes sorpresas.

Es un día ideal para pasear por los parques y disfrutar del ambiente tranquilo, perfecto para actividades al aire libre. Aprovechar la suavidad del tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del día.

Agradable jornada soleada y fresca en Cádiz

Amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se sitúan en torno a los 21°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 30°C, por lo que se siente un ligero calor. La brisa, con vientos suaves de hasta 15 km/h, añade frescura a la jornada, que se presenta sin probabilidad de lluvia en la mañana.

Por la tarde, el escenario continua favorecedor, con un incremento de la temperatura máxima que alcanzará los 27°C. La humedad, aunque moderada, no crea un ambiente pesado, con niveles entre el 35% y 65%. A pesar de estar en pleno verano, la jornada se siente agradable y con sol, pues disfrutaremos de aproximadamente 14 horas y 27 minutos de luz natural. La puesta del sol se prevé para las 21:36, cerrando así un día espléndido en la ciudad.

Jaén: cielos despejados y calor intenso

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con cielos despejados y una temperatura agradable que oscila entre los 24 y 25 grados. El ambiente es primaveral, ideal para disfrutar de una caminata matutina al aire libre, con un ligero soplo de viento del noreste que acompaña la jornada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 37 grados por la tarde, manteniéndose el tiempo soleado sin probability de lluvia. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar hidratarse adecuadamente para combatir el calor, especialmente en las horas pico.

Cielo despejado y cálido por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que se mantendrá hasta el mediodía, con temperaturas frescas alrededor de 21 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio alcanzará los 31 grados por la tarde, acompañado de vientos suaves del sureste que aportarán una agradable sensación térmica.

No obstante, es recomendable que los malagueños estén preparados, ya que la tarde traerá consigo un aumento en la humedad y ligeras ráfagas de viento. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas que descenderán a 23 grados.

Granada: calor y sol para disfrutar al aire libre

La mañana en Granada se presenta tranquila, con un cielo despejado y temperaturas agradables alrededor de los 20 grados. La brisa suave, con vientos de aproximadamente 10 km/h, acompaña un ambiente reconfortante, favoreciendo los paseos y actividades al aire libre.

A medida que avanza el día, se espera un ligero ascenso térmico, alcanzando una máxima de 34 grados por la tarde. El ambiente se mantendrá cálido, ideal para disfrutar del sol, así que no olviden llevar consigo agua y protector solar al salir.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del amanecer almeriense. A medida que avanza la jornada, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un cálido máximo de 28°C, mientras una suave brisa del sureste, con ráfagas de hasta 8 km/h, anima el ambiente.

Sin embargo, aunque no se prevén lluvias a lo largo del día, la humedad será notable, alcanzando un 85% en su punto máximo, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas para disfrutar de un día pleno sin contratiempos.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET