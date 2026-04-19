España recupera la confianza y desafía a Inglaterra: «Tenemos muchas ganas»

España recuperó la sonrisa en El Arcángel, goleando a Ucrania por 5-0 y dando un paso de cara a la clasificación para el Mundial 2027. Después de caer en Wembley, la Selección se quedaba sin margen de error de cara a las tres jornadas que les quedaban y el primer paso estaba claro: ganar a las ucranianas goleando. Lo hicieron y, ahora, tras ese 5-0 con el que recuperaron sensaciones, ven de otra forma esta fase de clasificación, en la que el próximo rival volverá a ser la selección inglesa.

Ganas hay de medirse de nuevo a ellas, que se han convertido en la bestia negra de este equipo, siendo el único rival capaz de plantarles cara y, sobre todo, de ganarles. Desde los Juegos Olímpicos de 2024, España suma tres derrotas y todas ellas se han producido ante la misma selección, la de Inglaterra. Cayeron en la fase de grupos de la Liga de Naciones en Wembley el año pasado, aunque luego enmendarían el resultado en Barcelona; perdieron por penaltis la final de la Eurocopa y, también en Londres, volverían a perder el pasado martes en el camino hacia el Mundial de Brasil.

Se complicaba de esta manera la clasificación para el Mundial, estando obligadas a ganar lo que queda, puesto que no se espera que las inglesas fallen. Tres puntos les separan y, lo bueno, es que para igualar el gol average particular sólo necesitan ganarles de un gol. El general, con la goleada por 5-0 a Ucrania ya lo han igualado, por lo que si se gana en Son Moix, serán líderes.

En caso de un triunfo por un gol, todo quedará en manos de la diferencia de goles general a falta de un partido. Y ese sería favorable a España por un gol. Además, las de Sonia Bermúdez llevan ya más goles marcados que las inglesas, que sería el tercer criterio de desempate. Ganando por la misma diferencia que las inglesas en la última jornada, se accedería de manera directa al Mundial 2027.

En caso de ganarles de más de un gol en Mallorca, España tendría en su mano el pase, puesto que con ganar a Islandia en Reikiavik, sin importar la diferencia, estaría hecho, dado que tendrían el average particular con Inglaterra ganado. Eso sí, un empate o derrota haría de las vigentes campeonas del mundo ser carne de repesca y tener que afrontar dos eliminatorias a partido único para estar en Brasil.

España vuelve a mirar a Inglaterra

Tras la victoria en Córdoba, la Selección ya tiene ganas de volver a ver a las Russo, Kelly y compañía. «¡Hombre, por supuesto!», señalaba Eva Navarro después del triunfo ante Ucrania. «Tenemos muchas ganas de que Inglaterra venga a Mallorca y de jugar con nuestra afición en casa», apuntaba la murciana, después de cuajar un gran partido en el que marcó uno de los cinco goles.

Por su parte, Edna Imade reflejaba el optimismo que no se tenía en los instantes posteriores a la derrota por 1-0 en Wembley. «Tenemos muchas ganas de enfrentarnos a ellas y dependemos de nosotras mismas», recalcaba la delantera, bigoleadora en El Arcángel y uno de los principales bastiones en ataque de esta España de Sonia Bermúdez.

Por su parte, la seleccionadora no pensaba demasiado en lo que viene. Tras dos partidos en los que las emociones han sido bastante dispares, apuntaba que, después de la goleada y de reencontrarse con las sensaciones habituales de este equipo, tocaba «coger aire» y no obsesionarse aún con ese partido: «Ya pensaremos en Inglaterra».