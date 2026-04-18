Sonia Bermúdez: «Podríamos haber hecho más goles pero me ha gustado mucho el equipo»

Sonia Bermúdez compareció en rueda de prensa después de la victoria de España en Córdoba ante Ucrania. Pese a la goleada por 5-0, se vio a la seleccionadora contenta por el partido y la buena actuación de las jugadoras, pero reclamando más acierto en ataque. «Podríamos haber hecho más goles. Creo que la exigencia es alta y hay que intentar hacer muchos más goles. Hemos hecho cinco pero podíamos hacer más», apuntó la madrileña.

Eso sí, reconoció que el objetivo era «la victoria» y que los goles marcados eran ya algo secundario, consiguiéndose las dos cosas. «Ahora a coger aire y ya pensaremos en Inglaterra», señaló sobre el próximo partido que disputará esta selección femenina, en mayo ante las inglesas en Son Moix. Allí se jugarán buena parte del pase directo al Mundial 2027.

«El partido que ha hecho Ucrania tiene mucho mérito. Había espacio a la espalda y lo hemos encontrado, me ha gustado mucho el equipo», señaló Bermúdez al término del encuentro, alabando además el trabajo de varias futbolistas como Aiara Agirrezabala, que debutó con España, o Edna Imade.

«Ellas nos llevaban por fuera y creemos que con Edna en este tipo de partidos tiene esa potencia física que te remata», señaló sobre la delantera sevillana. En esta ocasión, prefirió a la del Bayern por delante de Esther y dejó claro que esa decisión se debe a que «cada partido es un mundo» y que intenta adaptarse a lo que va a necesitar en cada momento, pero que España tiene «delanteras para rato».

Dos de esos goles fueron de Edna Imade y llegaron de cabeza. «Todo se entrena», señaló al respecto, aunque sí que volvió a sacar esa exigencia de la que habló al inicio de la rueda de prensa, apuntando que le «hubiese gustado que los centros laterales fuesen más precisos».

Y eso que las laterales cumplieron con nota ante Ucrania: «Tenemos diferentes perfiles: al espacio, al pie… Eva y Corrales han sido extremos y queríamos situaciones en las que los extremos se metieran por dentro y creo que hemos hecho buen partido. El perfil de las jugadoras te da un poco lo que quieres y por fuera hemos estado muy bien».

También puso en valor el buen partido de Mapi León, titular de nuevo y una de las únicas que repetía. Compartió el centro de la defensa, en este caso, con María Méndez. «Es una jugadora que te filtra balones en situaciones donde hay mucha presión. Ve pases donde otras no ven que parece mediocentro. Corrige con velocidad, es fuerte en duelos, es muy completa. Ha hecho un gran partido», apuntó sobre la aragonesa, mientras que también tuvo buenas palabras para la futbolista del Real Madrid: «Me quedo con las dos, con María Méndez y Mapi, creo que han estado a un gran nivel hoy».