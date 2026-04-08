Victor Glover, piloto de Artemis II, cita a Cristo en su viaje a la Luna: “Ama al prójimo como a ti mismo”

El astronauta e integrante de la misión Artemis II, Victor Glover, ha lanzado un mensaje apelando al amor antes de que la nave perdiese la comunicación al adentrarse en la órbita lunar. En él, citó a Cristo («Ama al prójimo como a ti mismo»), subrayándolo en un momento de incertidumbre tras perder la conexión con la Tierra.

“Cristo dijo, al responder cuál era el mandamiento más grande, que era amar a Dios con todo lo que eres; y Él, siendo también un gran maestro, dijo que el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo». Añade que «así que, mientras nos preparamos para salir de la comunicación por radio, seguimos abiertos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes allá abajo, en la Tierra y alrededor de ella, los amamos. Nos veremos del otro lado».

La Iglesia también se ha pronunciado sobre la misión, asegurando que el avance tecnológico en el espacio no puede desligarse de una reflexión ética profunda. Según explicó el arzobispo Ettore Balestrero, “el espacio debe seguir siendo un bien común”, y su exploración debe realizarse con responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. También advierte de que el espacio plantea decisiones morales que pueden «construir o destruir a la humanidad».

Misión Artemis II

La nave de la NASA despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para un viaje de 10 días. Artemis II lleva a la tripulación a dar la vuelta a la Luna, recorriendo 695.081 millas desde el despegue hasta el amerizaje en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego.

A Glover lo acompañan el comandante Reid Wiseman y dos especialistas de misión: Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen, siendo el primer ciudadano de esa nación en emprender una misión lunar. Los objetivos de la misión se centran en preparar la exploración del espacio profundo por parte de seres humanos y sentar las bases para lo que la NASA denomina «una presencia sostenida en la Luna».