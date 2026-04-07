Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras descubrir la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II ha entrado este martes en su fase final después de que la tripulación haya iniciado oficialmente el regreso a la Tierra tras descubrir la cara oculta de la Luna. Después de varios días en el espacio profundo, la nave Orión ya se aleja del entorno lunar y pone rumbo directo a nuestro planeta.

El momento clave de la misión se produjo tras rodear la Luna, cuando la nave ejecutó la maniobra necesaria para abandonar la órbita lunar y colocarse en trayectoria de regreso. Con ello, los cuatro astronautas dejan atrás el punto más lejano alcanzado por una tripulación humana en la historia, superando incluso a la misión Apolo 13.

A partir de ahora, el viaje continúa en silencio y precisión: un trayecto de varios días en el que cada sistema será monitorizado mientras la nave se aproxima progresivamente a la Tierra.

El regreso no depende únicamente de motores. La nave sigue una trayectoria de retorno libre, un recorrido cuidadosamente calculado que utiliza la gravedad de la Tierra y la Luna para asegurar el camino de vuelta.

Este tipo de trayectoria permite que, incluso en caso de problemas técnicos, la nave pueda regresar de forma natural. Es una de las decisiones clave de seguridad heredadas del programa Apolo y adaptadas a la tecnología actual.

Eso sí, antes de iniciar el regreso definitivo, la tripulación de la nave vivió algunos de los momentos más aterradores de la misión, ya que pasar por la cara oculta de la Luna conllevó una pérdida de las comunicaciones durante 40 minutos.

¿Cuándo aterrizará la nave?

Si todo sigue según lo previsto, la misión concluirá con un amerizaje en el océano Pacífico dentro de cuatro días. Este será uno de los momentos más delicados: la cápsula deberá soportar temperaturas extremas durante la reentrada en la atmósfera terrestre antes de desplegar sus paracaídas y caer al mar.

Equipos de recuperación estarán esperando para recoger a la tripulación y poner fin a una misión que ya ha hecho historia.