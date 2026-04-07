La nave Orion de la misión Artemis II de la NASA ha entrado en la órbita lunar. Los cuatro astronautas perdieron durante 40 minutos las comunicaciones con la Tierra mientras se encuentran aislados en el espacio.

Ser los primeros humanos en contemplar la otra parte de la Luna desde la misión de Apolo 17 en 1972 conllevó esta pérdida total de las conexiones con nuestro planeta. Debido a la situación de la Luna, entre la Tierra y la nave, bloquea las señales de radio.

A pesar de este bloqueo de comunicaciones, la NASA ha aseguró que está todo bajo control. Antes de Artemis II, más de 20 astronautas de las misiones Apolo experimentaron este silencio.

40 minutos sin comunicación

La pérdida de comunicaciones duró unos 40 minutos. El satélite natural impedía que las ondas de radio procedentes del centro de control de la NASA o de la cápsula se encontraron. Por ello, fue necesario esperar a que Orion asomara al otro lado de la Luna. El motivo es que el satélite es una masa sólida de roca y regolito de casi 3.500 kilómetros de diámetro.

Por qué hay una cara oculta en la Luna

La Luna tiene una cara oculta debido a la rotación sincrónica, que significa que tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. Este tipo de rotación provoca que siempre muestre la misma cara a nuestro planeta, por lo que la otra parte no es visible.

Esta cara es muy diferente a la visible, algo que ha fotografiado Artemis II. La cara visible tiene grandes planicies de lava basáltica denominadas ‘mares’, mientras que la oculta tiene principalmente cráteres y montañas por el impacto de meteoritos.

Mientras permanecieron en esa cara de la Luna, los cuatro astronautas fotografiaron y observaron desde las ventanas la zona con cámaras y otros dispositivos. La NASA informó de que «los ojos y el cerebro humanos son muy sensibles a los cambios sutiles de color, textura y otras características de la superficie», por lo que pueden aportar detalles que escapan a las cámaras o a otras tecnologías.