Los cuatro astronautas nombraron a dos cráteres nunca vistos durante la observación de la cara oculta de la Luna. Uno de ellos fue nombrado como cráter Carroll, en recuerdo de la esposa fallecida del comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

Reid Wiseman, junto a los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se abrazaron y dedicaron unos momentos para recordar a los seres queridos fallecidos. La emoción envolvió a la tripulación después de convertirse en la misión espacial que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

«Su nombre era Carroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie; es un punto brillante en la Luna y nosotros queremos llamarlo Carroll», ha declarado Hansen. El astronauta fue el encargado de hacer el anuncio del nuevo cráter y, mientras hablaba, Wiseman le puso la mano en el hombro y seguidamente se fundieron en un abrazo.

Reid Wiseman perdió a su esposa debido a un cáncer en el año 2020. Sus hijas, según informó la NASA, se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston cuando se realizó el homenaje. Carroll Taylor Wiseman «dedicó su vida a ayudar a otros como enfermera registrada en el dispositivo de cuidados intensivos para recién nacidos», ha informado la NASA.

«Originaria de Virginia Beach, era hija de Waller y Anne Taylor. Carroll trabajó en el Children’s Hospital of the King’s Daughters (CHKD) y como enfermera escolar en Patuxent River, MD y más tarde en Friendwood, TX», ha añadido.

El cráter Carroll, nombrado por Artemis II, se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra.

El segundo cráter nombrado por Artemis II fue Integrity. Los astronautas decidieron ponerle dicho nombre por la nave espacial Orion. Ahora, la misión ha entrado en la fase final y vuelta a la Tierra.