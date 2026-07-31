El Ibex 35 comenzado la sesión de este viernes en alza, lo que llevaba al selectivo madrileño a sumar un 0,3%, hasta cotizar en 19.819 puntos, en una nueva jornada de publicación de resultados empresariales para Unicaja, IAG y Amadeus.

Pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño se decantaba por las pérdidas, retrocediendo un 0,6% en torno a las 9.14 horas de la mañana, con lo que abandonaba los 19.700 puntos, llegando a marcar 19.615 enteros.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Unicaja, con una subida del 3%, y ACS, con un alza del 2,3%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (3%) y IAG (-2,5%).

La cotización del barril de Brent caía este miércoles por encima de los 85,8 dólares, tras bajar un 1,22%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 82,2 dólares después también de descender un 1,60%.

Resto de las bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,56%, y el parisino CAC 40 un 0,6%, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,599%.

Con respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1516 dólares por cada euro.