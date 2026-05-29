Entradas para las Noches del Botánico 2026: precio y cómo comprarlas

El calor ya se siente en nuestro país y, con ello, ya son pocos los días que faltan para la llegada del verano. Y es que, esto es sinónimo de música en directo y el regreso de los esperados festivales. Numerosas ciudades comienzan a vestirse de gala con el objetivo de celebrar la música y el buen tiempo, y en Madrid ya tienen programadas sus mejores citas. En esta noticia no hablaremos de los shows de Bad Bunny o BTS, sino de los programados en Noches del Botánico 2026. Un evento conocido por su ambiente íntimo, exclusivo y que reúne a artistas de talla mundial de diversos géneros musicales.

El encuentro se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense y ya avisamos que nunca deja indiferente a nadie. Tienen lugar en los meses de junio y julio y, debido a su éxito, este 2026 celebra su décimo aniversario. Por ello, ya tienen programadas un total de 55 noches de música y artistas. Eso sí, el furor es tal que, en pleno mes de mayo, ya hay varios días con entradas agotadas. Pero, que no cunda el pánico. Todavía quedan muchas entradas disponibles. ¡Te explicamos todo lo que necesitas saber!

Precio y cómo comprar las entradas para ‘Noches del Botánico 2026’

Primeramente, aconsejamos comprar las entradas del evento en la web de venta oficial. Por lo tanto, la persona que desee ir tan solo tendrá que acudir a esta página. De esta manera, aparecerá el cartel completo de esta edición. Asimismo, en la parte de abajo de la página, se desglosan todos los días en los que se realizará un concierto.

Pues, la edición comienza el 4 de junio y concluye el 31 de julio. Numerosas noches de música que se celebrarán con artistas de talla nacional e internacional. Por ello, los precios de las entradas varían mucho. Y es que, dependiendo del día y del artista que cante, las entradas pueden presentar un coste que abarque de los 30€ a los 90€ mínimo.

Todos los artistas de ‘Noches del Botánico 2026’

La edición de este 2026 viene pisando fuerte al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Asimismo, como prueba de ello, ya han anunciado a los artistas que amenizarán las noches en Madrid. Realizamos un repaso.

Junio en Noches del Botánico 2026

4, 5 y 6 – Rigoberta Bandini

7 – Two Door Cinema Club

9 – Ethel Cain

10 – Big Thief / Ata Kak

11 – Shinova

12 – Lia Kali

13 – Ginebras

14 – Marta Santos / Macario Martínez

15, 16 y 17 – Love of Lesbian

18 – Veintiuno / Silvestre y La Naranja

19 – Pablo López / Pamela Rodríguez

20 – M-Clan

21 – Yerai Cortés / Naïka

22 – Zaz

23 – Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music

25 – Cory Wong / Don West

26 – Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 – Antoñito Molina

28 – Lasso / Ela Taubert

29 – Niña Pastori / La Tania

30 – Van Morrison

Julio en Noches del Botánico 2026

1 – Van Morrison

2 – Jeff Goldblum / Take Me to the River

3 – Jean-Michel Jarre

4 – Snarky Puppy / Nate Smith

5 – Garbage

6 y 7 – Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton

8 – Tomora

9 – Silvana Estrada / Mari Froes

10 – Jean-Michel Jarre

11 – Alabama Shakes / Joel Culpepper

12 – Nu Genea / Gilsons

13 – Babasónicos / El Zar

14 – Omega 30 aniversario

15 – Elvis Crespo

16 – Belle & Sebastian

17 – Rick Astley

18 – OMD / <<Rinôçérôse>>

20 – ZZ Top

21 – Biffy Clyro

22 – John Legend

23 – León Benavente / Él Mató a un Policía Motorizado

24 – María Becerra

25 – The Kooks

26 – Pat Metheny

27 – Diana Krall

28 – Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band

29 – LP / Jet Vesper

30 – Tom Jones

31 – Cultura Profética / Çantamarta