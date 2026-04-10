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Los expertos han sido claros: alertan de la resistencia bacteriana como una de las principales amenazas mundiales. Además, apuntan a la necesidad indispensable de descubrir nuevos antibióticos para hacer frente a la que se denomina pandemia silenciosa, con la administración pública asumiendo un papel protagonista.

Desde la dirección de Funditec Research Health, Domingo Gargallo-Viola explica que, según los últimos informes oficiales (2023), existen registros de 24.000 muertes a consecuencia de la resistencia a antibióticos, pero para los expertos estas cifras están «claramente subestimadas» e inciden en que las muertes reales podrían «estar en torno a 65 al día» e insisten que «si no se toman medidas urgentes, en España, las muertes totales provocadas podrían duplicarse y hasta llegar hasta la pérdida de 40.000 vidas humanas en 2050».

A nivel mundial, el microbiólogo Gargallo-Viola, explica que «cada 6 segundos la resistencia bacteriana a los antibióticos provoca la pérdida de una vida humana». Los fallecimientos por esta causa se aproximan anualmente a 1,3 millones y de manera indirecta, «la cifra asciende a 4,5 millones de muertes anuales». Ante este escenario, desde Funditec reconocen a la resistencia bacteriana como «una de las mayores amenazas para la salud global en el siglo XXI».

La falta de inversión y el mal uso de los antibióticos

Así, aseguran que, desde el compromiso con los grandes retos de la salud teniendo a la innovación como gran aliada para el descubrimiento y desarrollo de agentes antiinfecciosos, esta pandemia silenciosa es un problema crónico que «exige políticas coordinadas en distintos frentes, sostenibles a largo plazo y con carácter global».

Las dos causas fundamentales de la problemática son el uso excesivo e inadecuado de antibióticos durante décadas y la falta de innovación e inversión para descubrir nuevos antibióticos. En esta línea, el director de la compañía expone que «no se han descubierto nuevas clases de antibióticos en los últimos 50 años» y reconoce que, sin políticas sanitarias específicas que frenen la resistencia a los antibióticos, y sin inversión en recursos e innovación para descubrir nuevas clases de antibióticos, en el periodo entre 2026-2050, «las estimaciones en términos acumulados pronostican la pérdida de entre 60 y 80 millones de vidas humanas».

Para el microbiólogo resulta «imprescindible» impulsar la investigación y la innovación público y privada para disponer de una infraestructura que descubra nuevas clases de antibióticos. «España debe dedicar más recursos para fomentar la investigación en este campo con carácter internacional con el fin de paliar el vacío provocado por el desinterés de las empresas farmacéuticas», añade.

Un nuevo modelo para posicionar a España

Al mismo tiempo que aplauden la sólida estrategia de España con medidas concretas y eficientes para preservar la eficacia de los antibióticos mediante el uso responsable, Gargallo- Viola reconoce que «aunque España está bien posicionada en salud pública no es un líder en innovación farmacéutica y juega un papel muy limitado al descubrir nuevas clases de antibióticos», reflexiona el experto.

A pesar de los millones de muertes anuales, la resistencia a los antibióticos no se percibe como una grave amenaza. Domingo Gargallo Viola reconoce que «la invisibilidad» se explica porque «no provocan brotes espectaculares ni escenarios de crisis globales de gran interés mediático y, además, se ha normalizado en algunos entornos hospitalarios las infecciones por bacterias multirresistentes».

El mercado de los antibióticos es un mercado de baja rentabilidad para las empresas farmacéuticas. Por ello se insiste en apostar por los modelos públicos- privados, con implicación de los gobiernos, la OMS y fundaciones sin ánimo de lucro. Recuerdan que la amenaza tiene consecuencias económicas directas a nivel mundial y en los servicios sanitarios porque «las bacterias no entienden de fronteras y todos estamos expuestos a infecciones por organismos multirresistentes», concluye.