La Junta Electoral obliga al PSOE a cambiar su campaña telefónica sobre sanidad porque «induce a confusión»

La Junta Electoral de Andalucía ha obligado al PSOE-A a modificar su campaña electoral telefónica sobre sanidad para las elecciones andaluzas que se celebran este domingo, 17 de mayo. La decisión del organismo obliga a los socialistas a eliminar la primera frase de la campaña porque «induce a error» a los votantes que reciben la llamada.

De este modo, la autoridad electoral ha tomado en consideración la denuncia de un ciudadano en relación a la campaña del PSOE de llamadas automatizadas. En concreto, la Junta Electoral exige a la formación de María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, eliminar la expresión «le llamo por su próxima cita médica» de las cuñas publicitarias que se difunden en forma de llamadas.

La polémica salió a la luz después de que un ciudadano denunciara, el pasado 13 de mayo, haber recibido en su teléfono móvil un mensaje grabado en el que se mezclaba la referencia a una cita sanitaria con propaganda política a favor del PSOE.

«Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública», decía el principio de llamada telefónica. El anuncio terminaba con una petición directa de voto para el PSOE.

El denunciante, que casualmente tenía una cita médica real programada para el 15 de mayo, pidió el fin de esta campaña telefónica al considerar que afectaba a su intimidad y que vulneraba la protección de sus datos personales. Tras comprobar que las llamadas llegaban a varias provincias andaluzas y se convertía en un asunto autonómico, la Junta Electoral de Andalucía intervino.

Tras recabar las alegaciones del PSOE y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Junta Electoral ha concluido que el inicio del mensaje «puede inducir a las personas que la reciben a confusión sobre la posibilidad de que la llamada haya sido realizada desde algún centro del Servicio Andaluz de Salud». La decisión de la autoridad electoral insiste en que, aplicando el principio de proporcionalidad, es prioritario proteger la tranquilidad de los pacientes.

El organismo ha señalado que la estrategia usada por el PSOE en su campaña telefónica puede generar «una importante desconfianza e inquietud» en los ciudadanos sobre si sus citas médicas van a ser atendidas. Además, la Junta Electoral advierte que suprimir esta alerta inicial no perjudica en absoluto la comprensión del mensaje político crítico que el partido quiere transmitir.

Sin embargo, la resolución aclara que la propaganda electoral telefónica es una práctica lícita, siempre que utilice números de teléfono «anonimizados» que estén totalmente desvinculados de la identidad personal del usuario, equiparándolo a la técnica tradicional del buzoneo postal.