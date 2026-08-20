Corinna Schumacher (57 años): «Echo de menos a Michael, todos le echamos de menos; está aquí, diferente pero está, y demuestra lo fuerte que es todos los días»

Corinna, que lleva años protegiendo al máximo la intimidad de Michael Schumacher, recordaba hace un tiempo en un documental cómo vive la familia desde el grave accidente de esquí que sufrió el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 en diciembre de 2013. «Echo de menos a Michael a diario, todos le echamos de menos; pero él está aquí, diferente pero está y me demuestra lo fuerte que es todos los días», explicaba la esposa del Kaiser.

Unas palabras que vuelven a dejar claro que, aunque la vida de la familia cambió por completo hace más de una década, Michael continúa muy presente en su día a día. El accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2013 en la estación francesa de Méribel, en los Alpes. Schumacher se encontraba esquiando cuando sufrió una caída y se golpeó violentamente la cabeza contra una roca. El impacto le provocó un gravísimo traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a varias intervenciones y permaneció en coma inducido durante meses.

Desde entonces, prácticamente no ha vuelto a existir información oficial sobre su estado de salud. La familia del alemán decidió desde el primer momento mantener una política de máxima privacidad y limitar al mínimo las personas que pueden tener acceso a Michael. En una de sus últimas declaraciones, Corinna resume aquella tragedia de una manera especialmente contundente: «Fue mala suerte. Toda la mala suerte que una persona puede tener en la vida».

Corinna, siempre al lado de Schumacher

La privacidad se convirtió desde entonces en una de las grandes prioridades de los Schumacher. «Michael siempre nos protegió, ahora nosotros protegemos a Michael», había señalado Corinna anteriormente. La familia ha rechazado durante años publicar fotografías o detalles médicos y ha tenido que enfrentarse incluso a intentos de extorsión relacionados con imágenes privadas del piloto. En 2025, tres personas fueron condenadas en Alemania por intentar chantajear a la familia con material obtenido de manera ilícita, una situación que refleja hasta qué punto los Schumacher han tenido que defender su intimidad.

Sobre su estado actual existen numerosos rumores, pero muy pocos datos confirmados directamente por la familia. Informaciones publicadas durante 2026 han apuntado a una evolución respecto a los primeros años posteriores al accidente y han señalado que Schumacher ya no está necesariamente siempre en una cama y podría desplazarse en silla de ruedas con asistencia, algo que no está confirmado ni por los médicos ni por su familia. Lo que sí está confirmado es que continúa recibiendo cuidados especializados y que Corinna sigue estando a su lado, como siempre.

Las palabras de su mujer no desvelan exactamente cómo se encuentra Michael, pero sí muestran la realidad de una familia que lleva casi trece años viviendo con una situación completamente distinta a la que conocía. «Seguimos juntos. Vivimos juntos en casa. Hacemos todo lo posible para que mejore y esté bien», explicó también la esposa del campeón. Una frase que resume una lucha silenciosa que comenzó aquel 29 de diciembre de 2013 y que, según sus palabras, continúa cada día.