Máxima presión para Infantino: las grandes ligas de Europa preparan un comunicado contra el presidente de la FIFA

El fútbol europeo sigue en guerra contra Gianni Infantino. El último movimiento de la oposición contra el presidente de la FIFA que lidera UEFA partirá de las cinco grandes ligas del Viejo Continente. Premier League, Liga, Serie A y Bundesliga publicarán este viernes un comunicado conjunto contra la gestión del dirigente suizo, aunque aún se desconoce si se pedirá de manera directa su dimisión.

La nueva ofensiva de las grandes ligas llega después de varias semanas de enfrentamiento entre Infantino y el fútbol europeo. El dirigente suizo ha encontrado una fuerte oposición a algunos de sus últimos movimientos y, especialmente, a su proyecto para abrir la puerta a inversores privados en las competiciones de la FIFA. Una propuesta que terminó retirada después de generar un importante rechazo entre distintos organismos del fútbol internacional, destacando a UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y Concacaf.

En este contexto se entiende también el pulso que mantienen Infantino y Aleksander Ceferin, con las elecciones presidenciales de FIFA de 2027 en el horizonte. El presidente de la UEFA ha endurecido en las últimas semanas su discurso contra el máximo responsable de la FIFA y ha cuestionado públicamente algunas de sus decisiones. El dirigente esloveno defendió esta semana que «el fútbol no está en venta», en relación al fuerte rechazo que causó la propuesta de Infantino.

Infantino y el fútbol europeo continúan en guerra

La escalada en la guerra declarada del fútbol europeo a Infantino continúa en otro frente. Según ha publicado Sky Sports, las principales ligas europeas preparan para este viernes un comunicado conjunto en el que reclamarán una reforma de la gobernanza de la FIFA. La Premier League inglesa, la Liga española, la Bundesliga alemana y Serie A italiana pedirán una mayor supervisión independiente y una mayor participación de las ligas en las decisiones que afectan al fútbol internacional. El medio británico señala que todavía no está confirmado que el texto vaya a reclamar expresamente la salida de Infantino.

La respuesta de la FIFA en esta semana ha sido tratar de rebajar la tensión antes de que el conflicto vaya a más. Infantino envió esta semana una carta a las 211 federaciones nacionales que conforman la FIFA, en la que prometió proteger la independencia del organismo y se mostraba dispuesto a impulsar una revisión externa de su modelo de gobernanza. El presidente suizo defendió la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y abrir un proceso de diálogo con todos los actores del fútbol. Un movimiento que desde UEFA han interpretado en clave electoral. Por ello, el fútbol europeo, ahora de la mano de cuatro de sus cinco grandes ligas, se posiciona de nuevo contra Gianni Infantino.