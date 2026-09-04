Jakob Omrzel, el ‘nuevo’ Pogacar que rechaza serlo: «Debo ser yo mismo»

Jakob Omrzel se ha convertido en una de las revelaciones de esta Vuelta a España 2026. El ciclista de 20 años podría verse como el heredero natural de Tadej Pogacar, pero el joven, tras ganar la etapa 12 de este jueves con una brutal ascensión a Calar Alto (Almería), rechazó querer ser como el pentacampeón del Tour de Francia. El corredor del Bahrain Victorious mostró personalidad y aseguró querer ser él mismo.

El esloveno ya ganó esta temporada el Giro Next Gen y a día de hoy es una de las mayores promesas del ciclismo. Tras el éxito de Primoz Roglic y la hegemonía de Pogacar, Omrzel se ha erigido como la nueva cara visible de Eslovenia con esa pedalada que le llevó a lo más alto en los últimos 18 kilómetros de subida a Calar Alto.

Sin embargo, Omrzel sorprendió al afirmar que él no quiere ser como sus antecesores: «No quiero que me conozcan como la copia de otro». El esloveno, que mide 1,85 metros y pesa 62 kilos, consiguió su primera victoria en una gran vuelta. Él se define como «escalador» no «velocista», algo que quedó reflejado en la última etapa de montaña de la Vuelta.

Subido a la cima almeriense, Omrzel se permitió la licencia de sacar pecho tras su triunfo: «Estoy muy orgulloso de ser el esloveno más joven en ganar una etapa de una gran vuelta, superando a Pogacar. Es solo una estadística, no significa nada más, pero es una buena estadística. El esoveno no se mostró especialmente sorprendido por su victoria, ya que por su trabajo «tenía que llegar más temprano que tarde».

«No me sorprende, porque sé todo el trabajo que he hecho. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero desde luego no me lo esperaba al 100% en mi primera gran vuelta. Todavía no me lo creo, pero me sentí genial. Sigo sintiéndome bien. No estoy cansado. Simplemente lo estoy disfrutando», explicó.