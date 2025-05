Ofensiva del Gobierno contra la juez tras enviar a juicio al hermano de Sánchez: «Se ataca al presidente»

El Gobierno se posiciona públicamente en contra de la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz e instructora del caso David Sánchez que investiga al «hermanísimo» de Pedro Sánchez. Los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero lideran la ofensiva del Ejecutivo, que señala a la magistrada por «atacar al presidente».

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha denunciado una «persecución» y relacionado este viernes la apertura de juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez y contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, con «la extrema derecha», a la que acusa de estar «permanentemente poniendo en conocimiento de los tribunales situaciones que son bulos, que son mentiras».

La también titular de Hacienda ha criticado las «informaciones, pseudo-informaciones, investigaciones, pseudo-investigaciones», que lo que pretenden en su opinión es «atacar el entorno del presidente». «Lo hemos visto no solamente en este caso», añade Montero, citando también el caso Begoña Gómez. «La democracia no debe entender de este tipo de procedimientos que utiliza la derecha y la ultraderecha para intentar denostar al contrario, para intentar deshumanizarlo, desprestigiarlo, dar una imagen que no se corresponde con la realidad», ha sentenciado.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se alinea con la defensa de David Sánchez y ha criticado que se pretenda sentar en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno. «No es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial», ha aseverado este viernes antes de comparecer este viernes en la Comisión de Justicia del Senado.

Bolaños ha tildado de «sorprendente» la decisión de la juez Biedma de sentar en el banquillo a David Sánchez. «Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial», ha subrayado. Asimismo, el ministro de Justicia ha manifestado su confianza para que actúen «para que el procedimiento vaya por los cauces legales».

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, no se ha alineado en este caso con las palabras de sus compatriotas en el Ejecutivo central. «No entro en causas judiciales, que la Justicia siga su curso», se ha limitado a comentar la líder de Sumar este viernes, en declaraciones a la prensa en la inauguración de una jornada en Madrid sobre los derechos laborales de los jóvenes.

David Sánchez, a juicio

La juez Beatriz Biedma desestimó el jueves el recurso presentado por la defensa de David Sánchez contra su procesamiento por corrupción. De esta manera, ratifica los cargos por prevaricación y tráfico de influencias que pesan sobre el hermano del presidente del Gobierno.

En el auto, Biedma critica «el tono y contenido» de los recursos presentados en este caso, señalando que parecen más apropiados para sentencias condenatorias que para la fase de instrucción actual. La magistrada recuerda a las partes que se encuentran en la etapa de investigación, donde sólo se buscan indicios de criminalidad, y que las pruebas definitivas se presentarán durante el juicio.

Se rechazan por tanto todos los argumentos de la defensa y se ratifica la existencia de «claros indicios de criminalidad» en la creación y posterior adaptación del puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios que ocupó David Sánchez.

Además de al hermano de Pedro Sánchez, la instructora del caso manda también al banquillo a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz que recientemente ha provocado cinco dimisiones para estar aforado, y a otras nueve personas a las que la investigación relaciona con irregularidades en la creación de una plaza para David Sánchez en la Diputación y en la adjudicación de la misma.