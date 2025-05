Lío en el PSOE para premiar a la diputada que permitió el aforamiento de Gallardo

Lío mayúsculo en el PSOE tras el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, secretario general socialista en Extremadura procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. La ex diputada regional que dimitió para que Gallardo fuera aforado, María de la Cruz Rodríguez, estaba encaminada a recibir su premio por parte de Sánchez y convertirse en subdelegada del Gobierno en Badajoz, pero el cese de Maribel Cortés, quien ocupa el cargo en la actualidad, se ha frenado en las últimas horas.

María de la Cruz Rodríguez permitió con su dimisión el aforamiento de Gallardo e iba a lograr recolocarse tras ceder su puesto al que había sido su jefe y mentor, implicado en el caso David Sánchez. Sin embargo, y aunque en primera instancia la actual subdelegada del Ejecutivo en Badajoz, Cortés, había sido informada de su cese en el cargo, finalmente ha recibido la información de que continuará en el mismo, tal y como informa el diario Hoy de Extremadura.

De esta manera, el PSOE frena la decisión de premiar a la ex diputada extremeña por su cesión a Miguel Ángel Gallardo. Rodríguez cumplía con las condiciones para ser subdelegada del Gobierno, ya que es necesario ser funcionario de nivel A1 y ella lo logró en 2021, cuando obtuvo la plaza de redactora en un concurso creado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuyo alcalde entonces era el propio Gallardo.

María de la Cruz había sido desde 2015 jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Badajoz y, anteriormente, jefa de prensa del mismo en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Por su parte, Maribel Cortes lleva en el cargo de subdelegada del Gobierno en Badajoz desde el mes de noviembre de 2022.

El delegado del Gobierno en Badajoz, José Luis Quintana, ha incidido en la mañana del miércoles que el cese de Maribel Cortés no se ha producido. «La subdelegada del Gobierno no está cesada. Es una persona de mi absoluta confianza», ha indicado. Por su parte, Cortés no entra en los motivos de su salida, ahora frenada, pero sí ha explicado que se encuentra en todo momento a disposición del PSOE.

En la tarde del martes, además de María de la Cruz Rodríguez, también renunciaron las otras cuatro personas –Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández– que se encontraban por delante de Gallardo en las listas de la Asamblea y cuya negativa era necesaria para que este obtuviera el escaño. Tres de ellos trabajaban también como altos cargos en la Diputación de Badajoz.