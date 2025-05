Éste es el mail que prueba que el hermano de Sánchez se creó su puestazo a medida para impulsar su ópera

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue amoldando su puesto en la Diputación de Badajoz a sus preferencias personales. Es una de las líneas de investigación que mantiene abiertas la juez Beatriz Biedma, que sospecha que Sánchez fue rediseñando su cargo como coordinador de los conservatorios para dedicarse a la promoción de la ópera, que era lo que en realidad le interesaba. Así lo constatan los correos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que publica OKDIARIO.

En ellos se observa cómo David Sánchez ideó y presentó su proyecto Ópera Joven a sus superiores, incluido el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, para poder enfocarse exclusivamente en impulsar este género. Sánchez ya dedicó a la ópera la mayor parte del proyecto con el que se presentó a la plaza, a pesar de que su cometido era el de coordinar las actividades de los conservatorios. Una tarea de la que fue desvinculándose progresivamente tras ser contratado, centrándose en mayor medida en los proyectos de ópera.

En septiembre de 2018, David Sánchez intercambió distintos correos con altos cargos de la Diputación, como su jefa Elisa Moriano, para presentar el proyecto Ópera Joven, su ambición profesional. Los mails constatan que el presidente de la Diputación también estaba al tanto, e incluso le puso pegas al presupuesto.

«Buenos días, está todo de manera detallada, si tienes algún comentario que hacer te lo agradezco», le trasladó el hermano del presidente socialista a Elisa Moriano, el 17 de septiembre de 2018.

En un archivo adjunto, Sánchez detallaba de forma minuciosa el proyecto Ópera Joven.

«No existe una temporada propia de ópera y zarzuela en la región de Badajoz. Hasta ahora se contratan producciones de fuera sin contar con los músicos locales (…) El planteamiento ante este contexto es la creación de un proyecto joven de Ópera Joven que lidere la Diputación de Badajoz», exponía David Sánchez en el dossier, de ocho páginas.

Además, para resaltar la dimensión del proyecto, destacaba que «la firma de convenios con instituciones de prestigio nacionales e invitar a figuras relevantes del mundo de la cultura y de la lírica persigue posicionar al proyecto Ópera Joven en el escenario nacional».

Elisa Moriano le responde: «David, se lo he pasado a Miguel Ángel para que viera la cuantía y me comenta que le parece caro. Vamos a intentar cuadrarlo con algún ajuste y me lo dices cuando lo tengas. Por lo demás, lo veo bien definido y estructurado, también perfectamente justificado».

Unos días después, David Sánchez vuelve a enviarle otro correo a Moriano y también a Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación. «Buenos días Ricardo, Elisa: he corregido a la baja el presupuesto como sugirió el presidente. De las acciones suprimidas he seleccionado aquellas que podrían realizarse con cargo a otras partidas».

Fondos europeos

En su proyecto, David Sánchez manifestaba su intención de extender la ópera más allá de las fronteras de Badajoz, incluso de captar fondos procedentes de la Unión Europea:

«El ámbito geográfico para este proyecto se amplía para abarcar también a la región geográfica denominada como la Raya. Dándole esta dimensión internacional al proyecto de Ópera Joven se persigue ampliar el campo de influencia del proyecto, posicionar a nuestros músicos como actores relevantes en la oferta de cultura de calidad para los municipios hispano-lusos y poder aspirar a fondos europeos para la financiación parcial del proyecto».

Cabe recordar que, como ha venido publicando OKDIARIO, David Sánchez fue diseñando distintos proyectos para captar esos fondos, apoyándose para ello en su colaborador, Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que tenía a su servicio. En concreto, Sánchez se valió de sus contactos con el Gobierno portugués de Antonio Costa para optar a la financiación europea.

Procesado

Cabe recordar que la juez que investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno le ha procesado por un delito de prevaricación y tráfico de influencias.

Según la juez, «existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento», señalando que Sánchez «teniendo conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, y, quien, habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio».

La juez determina que el hermano del presidente del Gobierno se habría beneficiado por conseguir que se adaptasen los criterios de adjudicación de la plaza a sus condiciones personales «como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera».

Igualmente, la juez ha imputado por los mismos delitos al ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, cuya existencia reveló OKDIARIO. Sostiene que «consiguió acceder a un puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios». Carrero fue asesor del Ministerio de la Presidencia entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.