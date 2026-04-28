Arteta da carpetazo a la polémica del césped del Metropolitano: «Lo vi y está bien, nos adaptaremos»

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá a final de la próxima semana.

Mucho ruido ha generado el césped del Metropolitano durante las horas previas a la ida de semifinales. Tanto Barcelona como Tottenham mostraron su malestar, pero la UEFA dio la razón al Atlético hace dos semanas y ahora Arteta da carpetazo a la mencionada polémica. «Nos adaptamos a cualquier situación. Durante los últimos meses hemos estado en distintos contextos. Acabo de estar en el campo y está muy bien», explicó Arteta.

Se enfrentan en los banquillos dos técnicos pasionales y referentes para sus respectivos aficionados, en su día como jugadores y actualmente como entrenadores. «Nos une la pasión por el juego y por la profesión. Simeone ha transformado al Atlético en los últimos 15 años rebelándose ante cualquier situación. A personas así siempre las admiro. Cada uno tiene su estilo, el que siente y el que le dan sus jugadores, pero es un referente absoluto en muchas cosas», elogió.

Arteta busca alejar al Atlético de la simbiosis tan amenazante que hace con la grada. «No es cuestión de miedo. Tienen muchas fortalezas, por eso están ahí como nosotros. La comunión, la energía que generan aquí, la vivencia, la creencia porque ya lo han hecho y la capacidad individual. Cuando se llega a este nivel, los detalles son importantes. Tendremos que analizar cómo se activan y qué les lleva a esos momentos. Hay que detectarlo y evitar que ocurra», explicó.

El Arsenal llega al Metropolitano tras venir de más a menos a lo largo de la temporada. De hecho, en la Fase Liga de Champions, le endosó una goleada al Atlético. También lo hizo el curso pasado con el PSG en la primera fase y posteriormente cayó en semifinales.» Hay momentos positivos que se pueden aprovechar. Aprendimos cosas de la semifinal del año pasado y mañana será distinto. Sabemos de lo que son capaces y tenemos una gran experiencia en estos partidos», finalizó Arteta.