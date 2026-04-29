El césped del Metropolitano vuelve a estar en perfectas condiciones a pesar de las quejas desde Inglaterra

El día antes de que Atlético y Arsenal abran su semifinal, Inglaterra amaneció clamando hacia el césped del Metropolitano. Acusan de juego sucio a Simeone con las condiciones del terreno de juego. «El Arsenal se preparará para otra batalla en el campo contra el Atlético de Madrid tras las quejas de Barcelona y Tottenham», titula un Mirror. El malestar en la prensa británica está infundado en las rondas anteriores.

El Tottenham se quejó de que el césped había sido regado en exceso antes de su eliminatoria de octavos de final en marzo, lo que provocó que los jugadores, según el club inglés, se resbalaran. Por su parte, Hansi Flick, técnico del Barcelona, afirmó que la hierba estaba demasiado alta en los cuartos de final para intentar ralentizar el juego de su equipo. De hecho, el club azulgrana elevó una queja a la UEFA y la propia UEFA dio la razón al Atlético.

La normativa exige que «el club local debe hacer todos los esfuerzos razonables para garantizar que el terreno de juego esté en las mejores condiciones posibles» y se someterá a rigurosas inspecciones previas al partido. El artículo 34 de la UEFA es muy específico y detalla que «la altura del césped no debe superar los 30 mm y que toda la superficie de juego debe cortarse a la misma altura».

Además, esta debe ser la misma tanto para los entrenamientos como para el partido. El calendario de riego del césped debe ser comunicado por el club local en la reunión de organización. «El riego del césped debe finalizar 60 minutos antes del inicio del partido». No obstante, la UEFA señaló antes del partido contra el Barcelona que el césped del Metropolitano reúne todas las condiciones mencionadas.

Cabe recordar que el Atlético cambió su césped a finales de 2025, tras el paso de los Dolphins de la NFL por las instalaciones colchoneras. El Atlético se puso en manos de GrassMasters Solutions, la empresa más fuerte del sector. La misma que ha sido utilizada por la mayoría de los estadios de la NFL y grandes recintos europeos como Anfield, Old Trafford, San Siro y Wembley.