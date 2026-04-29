Momento Oblak

Jan Oblak ajusta el micrófono a su altura y da pie a su discurso. Con voz grave y tono directo, como habla un esloveno, o al menos este esloveno. «El fútbol no le debe nada al Atlético. Es como la vida, si piensa que te debe algo… A todo el mundo le falta algo», reflexiona. La deuda sobre la que le cuestionan es de máximo estatus. La Champions League. Palabras mayores. Este miércoles abren Atlético y Arsenal su semifinal con Oblak bajo palos.

Su titularidad no sería noticia en cualquiera de sus 11 años anteriores como rojiblanco. Sí este curso, en el que su suplente ha dado el do de pecho. La primavera sonríe al meta argentino, o él a ella. La suya es una concatenación de buenas actuaciones en los momentos críticos, cuando Oblak no podía defender la portería del Atlético. La lesión secó al esloveno y regó a Musso de oportunidades bien aprovechadas. Viene de frenar al Barcelona en Champions y fue directo a la titularidad en la final de Copa.

Lo que nadie vislumbraba era que le peleara la titularidad a Oblak. Palabras mayores. El esloveno ha sido un triturador de porteros suplentes. Se han tenido que conformar con la Copa y, durante los últimos años, ni eso. Oblak no dejaba ni las migas, lo jugaba todo. Hasta la irrupción de Musso. El argentino aprovechó la lesión del esloveno, cuyo regreso se ha dilatado en el tiempo por el buen rendimiento de Musso, y asaltó la banca.

Para cuando Oblak volvió a una convocatoria; fue para sentarse en el banquillo. Mientras, Musso ha pasado de recoger los parches en partidos sueltos a zurcir el traje que ahora mismo provoca la mayor encrucijada de Simeone desde que llegara al Atlético en 2011. Más allá de Moyá durante los primeros meses, Oblak no ha tenido competencia en la portería. La final de Copa condicionará el recuerdo de Musso como rojibanco, ya saben que una historia se recuerda más por el desenlace que por la trama.

El argentino salió en las dos fotos de los goles encajados, algo que empaña su mes. Oblak recuperó la portería tras la fatídica final de Copa. Dos partidos, ante Elche y Athletic, y dos titularidades. Encajó cuatro goles y, especialmente ante los ilicitanos, sembró cierta inseguridad. Este miércoles volverá a ser de la partida en Champions, después de que se perdiera la serie contra el Barcelona y la vuelta ante el Tottenham. Budapest también pasa por sus manos.

«Siempre es especial jugar para este club. Estuve un mes para recuperar, pero estoy bien de la lesión. Es lo que busqué con esta recuperación. Estoy para ayudar y dar todo de mi parte. La Champions es especial para todos, pero siempre te sientes increíblemente bien cuando te pones esta camiseta, da igual el partido que sea. Vamos a hacer todo lo posible e imposible para pasar», asegura. Palabra de Oblak.