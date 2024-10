El pasado lunes 30 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de MasterChef Celebrity 9. Lo que nada hacía presagiar es que la noche iba a terminar con dos concursantes colgando el delantal. Todo comenzó con una primera prueba en la que los aspirantes tenían que explorar el origen de la cocina italiana. Por lo tanto, elaboraron un plato de pasta fresca. Para ello, utilizaron la técnica de cocción idónea, prepararon una deliciosa salsa y un relleno a elegir. Todo ello mientas seguían al pie de la letra los consejos de Ferdinando Bernardi, reconocido chef italiano. Tras finalizar la prueba, los aspirantes que gustaron más a los tres miembros del jurado fueron Francis Lorenzo, Raúl Gómez, Inés Hernand, Itziar Miranda, Hiba Abouk y Pelayo Díaz. En cuanto a Topacio, María León, Marina Rivers, Rubén Ochandiano, Pocholo y Cristina Cifuentes no hicieron, ni mucho menos, sus mejores platos.

Tras una intensa deliberación, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz señalaron a Pelayo Díaz e Hiba Abouk como los mejores de la primera prueba. En cambio, los peores fueron María, Marina, Rubén y Cristina Cifuentes. Hasta tal punto que el jurado decidió señalar a uno de ellos por un error imperdonable, como ha sido no lavar unas setas y, por ende, estén llenas de tierra. Por lo tanto, uno de ellos se vio obligado a poner punto y final a su participación en MasterChef Celebrity: «El aspirante que no continúa en las cocinas es Cristina». Como era de esperar, Inés Hernand no tardó en correr hasta ella para despedirse con un fuerte abrazo. Además, la «hija adoptiva» de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid le hizo saber lo siguiente: «Me alegro de que el programa te diera la oportunidad de despojarte de una imagen que no eres».

Cristina Cifuentes se marchaba muy triste pero, sobre todo, agradecida por haber podido vivir una experiencia como es MasterChef Celebrity. A pesar de todo, tenemos que tener en cuenta algo muy concreto: su salida es temporal, puesto que tenía en su poder el delantal de la «segunda oportunidad», por lo que tiene la opción de volver al programa la semana siguiente.

Llegó la prueba de exteriores, donde los aspirantes pusieron rumbo a las Islas Cíes, donde la gastronomía gallega sería la protagonista. Hiba Abouk se convirtió en la capitana del equipo azul, integrado por Raúl Gómez, Marina Rivers, Francis León, María León y Pocholo, mientras que Pelayo capitaneó al equipo rojo, que contaba con Itziar Miranda, Pitingo, Rubén Ochandiano, Inés Hernand y Topacio. Todos ellos tenían que elaborar un menú que fue diseñado por Xosé Magalhaes, Lucía Freitas, Luis Veira y Daniel López. Es decir, cuatro reconocidos chefs de la tierra.

Los dos equipos cometieron gravísimos fallos. Tanto es así que Jordi Cruz definió el cocinado en exteriores como «una cadena de despropósitos». Así pues, el jurado brindó la oportunidad a los capitanes de salvar a alguien de su equipo. Por lo tanto, Hiba Abouk escogió a Francis Lorenzo por «haberse dejado la piel», mientras que Pelayo quiso salvar a Topacio. Además, los jueces hicieron saber a los capitanes que uno de ellos podía salvarse. Pelayo lo tuvo claro: «Yo he venido a cocinar, no a mirar desde el balcón. Así que salvo a Hiba». El resto de aspirantes fueron a eliminación.

Así pues, Pocholo, Raúl Gómez, Pelayo Díaz, Marina Rivers, María León, Itziar Miranda, Pitingo, Rubén Ochandiano e Inés Hernand regresaron a cocinas y lo hicieron con el temido delantal negro. Antes de arrancar la prueba, pudieron salvar a uno de ellos y todos tuvieron claro que quien tenía que subir a la galería era Pelayo.

El último reto de la noche consistió en elaborar un plato de tiny food con ayuda de una serie de pequeños utensilios. Así pues, podían utilizar los ingredientes que quisieran del supermercado, así como del cultivo hidropónico que, minutos antes, les había presentado la chef Lydia del Olmo. Tras la cata, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera fueron enumerando a los aspirantes que lo habían hecho mejor y, por ende, se salvaban. Los tres peores del reto fueron Itziar Miranda, Pocholo y Rubén Ochandiano.

Antes de dar a conocer su deliberación, el actor pidió la palabra al jurado: «Yo quiero decir una cosa. Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien. Quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme». Acto seguido, fue más allá: «Estoy bien y tranquilo. Lo estoy sintiendo así, y con todo el respeto y el cariño al programa». Por si fuera poco, añadió: «Siento que no he acabado de entrar en el programa. Prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud. Me lo he pasado en grande con vosotros».