Desayuno saludable para Halloween: ideas fáciles y divertidas

Si quieres empezar Halloween con buen ánimo (y sin chute de azúcar), este plan te va a salvar la mañana. Todo se prepara en unos 20–25 minutos, es vistoso y está lleno de fruta, fibra y proteínas ligeras. Puedes dejar cosas listas la noche anterior y, al levantarte, solo toca montar y decorar. Pon música, reparte cucharas y convierte el desayuno en una mini fiesta en la cocina.

Dedos de bruja con pan de molde y queso light

Tuesta ligeramente 4 rebanadas de pan integral para que queden firmes. Úntalas con 80 g de queso crema light (o queso fresco batido si prefieres) y una pizca de orégano. Corta en tiras a lo largo: serán los “dedos”. Para los nudillos, marca pequeñas hendiduras con el dorso de un cuchillo y coloca tiras finas de pepino encima. Remata con una “uña” de pimiento rojo en la punta. Unas semillas de sésamo por encima dan ese toque crujiente. ¿Versión vegana? Cambia el queso por hummus especiado.

Arañas de fruta con uvas y palitos salados integrales

El cuerpo son dos uvas moradas; las patas, palitos salados integrales o pretzels (córtalos si son largos). Une las uvas con un puntito de crema de cacahuete 100% y pega dos mini “ojos”: chips de chocolate 85% o arándanos. Quedan simpáticas y aportan un contraste dulce–salado muy rico. Si hay peques, recuerda cortar las uvas a lo largo en cuartos y limitar las “patas” para que no haya sustos. Sin palitos, prueba con tiras finas de manzana o zanahoria.

Mini fantasmas de plátano con chocolate negro sin azúcar

Elige plátanos firmes para que no se deshagan. Quítales la cáscara, pártelos a la mitad e inserta un palito de madera si quieres formato “piruleta”. Para el disfraz, tienes dos caminos: fantasma blanco con una capa fina de yogur natural espeso (10 minutos de nevera para fijar) o fantasma “al natural” sin cobertura. Funde un poco de chocolate negro sin azúcar y, con un palillo, pinta los ojos y la boca. Si te apetece textura, espolvorea coco rallado a modo de sábana.

Muffins de calabaza sin horno con avena y dátiles

Estos son un éxito asegurado y no necesitan horno. Tritura 100 g de dátiles remojados con 80 g de copos de avena hasta formar una pasta densa. Incorpora 150 g de puré de calabaza asada, 1 cucharada de chía, media cucharadita de canela y una pizca de jengibre y nuez moscada. Añade 1 cucharadita de aceite de coco (o tahini si prefieres) y mezcla. Rellena moldes de silicona, presiona para compactar y enfría 2–3 horas (o 30–40 minutos en el congelador). Decora con nueces o pepitas de calabaza. Saben a otoño y aguantan perfectos en la nevera para el día siguiente.

Yogur natural decorado como cementerio con galleta sin gluten

Mezcla la mitad de 200 g de yogur natural con una cucharadita de cacao puro para crear la “tierra”. Coloca esa capa en un bol, cubre con el resto de yogur a modo de neblina y espolvorea galleta sin gluten triturada por encima. Derrite un poco de chocolate 85% y escribe RIP sobre otra galleta entera: será la “lápida”. Clávála en el bol y termina con “hierba” de menta o trocitos de kiwi. Si quieres algo de crunch, añade un puñado pequeño de granola sin gluten. Queda divertido y refrescante.

Con este menú tendrás fruta de varios colores, cereales integrales, proteínas lácteas o vegetales y grasas saludables. Y lo mejor: una mesa llena de risas antes de ponerse el disfraz. ¡Feliz Halloween!