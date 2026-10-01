Tiramisú de Halloween: receta original para una noche de miedo

Llega la noche de brujas y el clásico postre italiano pide a gritos un lavado de cara temático que encaje a la perfección con la atmósfera de la velada. Adaptar los grandes clásicos de la repostería sin perder su esencia es uno de esos pequeños placeres culinarios que transforman una cena corriente en una experiencia memorable. Si buscas redondear el menú de la fiesta, puedes combinar este dulce con algunos aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween o echar un vistazo a la selección de 10 aperitivos salados para Halloween para equilibrar los sabores.

Y si te sobra tiempo y ganas de experimentar con el producto estrella de la temporada, inspírate con estas estupendas recetas de calabaza para Halloween.

Ingredientes

400 gramos de queso mascarpone a temperatura ambiente

4 huevos camperos (separando yemas y claras)

100 gramos de azúcar blanco

300 gramos de bizcochos de soletilla

300 mililitros de café expreso fuerte y frío

50 mililitros de licor de avellana o ron (opcional)

3 cucharadas generosas de cacao puro en polvo

Colorante rojo en gel para los detalles sangrientos

Cómo hacer tiramisú de Halloween paso a paso

Monta las claras de huevo a punto de nieve firme con la ayuda de unas varillas eléctricas y resérvalas en el frigorífico. Bate las yemas junto con el azúcar en un bol amplio hasta que la mezcla blanquee y duplique su volumen. Incorpora el queso mascarpone poco a poco a las yemas batidas, integrándolo con movimientos envolventes para conservar la cremosidad. Agrega las claras montadas a la crema de queso con suavidad, usando una espátula de silicona para que la mezcla no pierda aire. Mezcla el café frío con el licor elegido en un plato hondo y ve sumergiendo los bizcochos de soletilla uno a uno de forma muy rápida. Coloca una primera capa de bizcochos humedecidos en el fondo de una fuente rectangular o en recipientes individuales de cristal. Cubre los bizcochos con una capa generosa de la crema de mascarpone bien nivelada. Repite la operación con otra capa de bizcochos y remata con el resto de la crema cubriendo toda la superficie. Espolvorea el cacao puro por encima mediante un colador y utiliza un palillo o pincel con el colorante rojo para dibujar pequeñas siluetas o gotas de sangre alrededor del borde del plato.

Trucos para que salga perfecto

Sumergir los bizcochos exige rapidez absoluta; si se empapan demasiado, el fondo del tiramisú quedará acuoso y perderá consistencia. Utilizar un mascarpone de buena calidad y sacarlo de la nevera un rato antes de empezar garantiza que la crema se monte sin grumos y con una textura de terciopelo.

Variantes de la receta

Puedes sustituir una parte del café por chocolate caliente fundido si prefieres una versión apta para los más pequeños de la casa que no incluya cafeína. Otra opción muy divertida consiste en usar plantillas con formas de murciélago o calavera al espolvorear el cacao para que quede grabado el dibujo sobre la crema blanca.

Con qué acompañar tiramisú de Halloween

Funciona de maravilla si se sirve acompañado de un licor de café bien frío o una infusión especiada con notas de canela. También encaja a la perfección al lado de unas galletas crujientes de jengibre con formas tétricas que aporten un contraste de textura crujiente.

Cómo conservar tiramisú de Halloween

Guarda la fuente bien cubierta con film transparente en la zona más fría de la nevera para evitar que la crema absorba otros olores. Se mantiene en perfecto estado hasta tres días, mejorando incluso su asentamiento con el paso de las horas.

Información nutricional

Tipo de cocina: Repostería italiana adaptada / Casera

Tipo de comida: Postre de celebración temático

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 raciones generosas

Calorías totales: Alrededor de 380 kcal por porción