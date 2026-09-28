Bacalao al club ranero: receta tradicional vasca paso a paso

Hay recetas que huelen a mar, a barra de taberna antigua y a charlas interminables alrededor de un mantel de cuadros. El bacalao al club ranero es de esas joyas de la culinaria vasca que exigen paciencia, respeto por el producto y un fondo de armario gastronómico muy bien aprendido. Mientras que en otras casas se decantan por la contundencia de un bacalao a la vizcaína receta de la abuela o por dominar las mañas de un bacalao al pil pil de Arguiñano tradicional, el club ranero añade una capa extra de elegancia gracias a una fritada de verduras melosa que corona la emulsión. No es un plato rápido, pero el resultado compensa cada minuto frente al fuego.

Ingredientes

4 lomos de bacalao salado de buena calidad (desalados previamente durante 48 horas)

4 dientes de ajo

1 guindilla de Ibarra o cayena fresca

300 ml de aceite de oliva virgen extra (preferiblemente variedad empeltre o picual suave)

2 cebollas grandes tipo

2 pimientos verdes vascos (o tipo italiano)

2 tomates maduros grandes rallados

Sal fina al gusto

Cómo hacer bacalao al club ranero paso a paso

Seca con esmero los lomos de bacalao con papel absorbente para retirar cualquier resto de humedad superficial que entorpezca el proceso posterior. Calienta el aceite de oliva en una cazuela baja de barro o acero junto con los ajos laminados y la guindilla a fuego suave, dorándolos ligeramente antes de retirarlos para que aromaticen la grasa. Introduce los lomos de bacalao con la piel hacia arriba en la misma cazuela templada, confitándolos despacio a fuego muy bajo durante unos diez minutos sin que llegue a freírse. Da un punto de sal al gusto. Retira el bacalao con una espumadera y resérvalo en una fuente caliente, mientras aprovechas los jugos desprendidos y parte del aceite sobrante para iniciar la emulsión del pil-pil moviendo la cazuela en círculos constantes. Prepara la fritada pochando en una sartén aparte la cebolla y los pimientos cortados en juliana fina a fuego muy lento hasta que queden completamente transparentes y fundentes. Añade el tomate rallado a esa verdura pochada y deja que reduzca durante quince minutos hasta conseguir una salsa espesa y de color brillante. Pon a punto de sal la salsa. Monta el plato colocando la base de verduras sofritas, deposita encima el lomo de bacalao confitado, baña generosamente con la salsa pil-pil ligada y corona con las láminas de ajo reservadas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de este plato reside en la temperatura del aceite durante el confitado. Si el fuego está demasiado fuerte, el bacalao soltará toda su gelatina de golpe y la carne se endurecerá, arruinando la textura jugosa que buscamos.

Conviene vigilar también la salsa de tomate de la fritada; si resulta ácida, una pizca mínima de azúcar corregirá la acidez sin cambiar el sabor marino del pescado. No te pierdas esta receta de bacalao a la vizcaína.

Variantes de la receta

Aunque puristas y gastrónomos defienden la versión clásica con pimiento verde y cebolla, en muchos hogares costeros se introducen sutiles modificaciones estacionales. Algunos cocineros añaden un toque de p Choricero hidratado a la fritada para emparentarla ligeramente con los sabores de la vizcaína, logrando un tono rojizo muy atractivo.

Asimismo, si te sobra algo de esta elaboración y buscas aprovecharla en formato de picoteo, puedes inspirarte en la clásica tortilla de bacalao vasca desmenuzando los restos con huevo de corral.

Con qué acompañar bacalao al club ranero

Este plato tiene tanta presencia que apenas necesita acompañamientos complejos que le roben protagonismo. Unas buenas rebanadas de pan de hogaza de corteza crujiente son obligatorias para rebañar la mezcla de aceite y jugos de tomate.

Si buscas redondear el menú, una ensalada sencilla de lechuga roble con cebolleta tierna y un buen vinagre de sidra aporta el contrapunto fresco perfecto.

Cómo conservar bacalao al club ranero

Lo ideal es consumirlo recién hecho, ya que el pil-pil caliente y la fritada de verduras pierden matices texturizados tras pasar por el frío.

Puedes conservar un par de días en la nevera en recipiente hermético.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Vasca tradicional / Marinera

Tipo de comida: Almuerzo principal

Calorías totales aproximadas: 520 kcal por ración