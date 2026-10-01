Cheesecake de Halloween: receta fácil y terrorífica paso a paso

Llega octubre y la cocina se llena de una atmósfera particular. Preparar un postre temático ya no es solo cuestión de cumplir con el expediente, sino de buscar esa reacción de asombro genuino cuando los invitados se acercan a la mesa. Entre las opciones que puedes disfrutar, este pastel de queso en la noche de los muertos ocupa un lugar privilegiado. No solo porque su textura cremosa nunca falla, sino por el juego visual que permite. Si en otra ocasión probaste aquella clásica gelatina de sangre para Halloween que tanto dio que hablar, esta tarta eleva el listón de la velada sin exigir horas interminables de trabajo en los fogones.

Y si prefieres equilibrar el menú con algo salado, echar un vistazo a estos aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween o a la selección de 10 aperitivos salados para Halloween te solucionará el resto de la fiesta. Vamos al grano.

Ingredientes

200 gramos de galletas de cacao tipo Oreo

80 gramos de mantequilla fundida

500 gramos de queso crema tipo Philadelphia

200 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

150 gramos de azúcar blanco

3 huevos camperos

1 cucharadita de extracto de vainilla puro

100 mililitros de sirope de fresa o coulis de frutos rojos para la decoración sangrienta

Cómo hacer cheesecake de Halloween paso a paso

Tritura las galletas de cacao en el procesador hasta que parezca tierra de cementerio. Mezcla esas migas con la mantequilla derretida hasta notar una textura de arena mojada. Vierte el resultado en el fondo de un molde desmontable y presiona fuerte con un vaso. Bate el queso crema junto con el azúcar en un bol amplio hasta que quede una crema sin grumos. Incorpora los huevos de uno en uno, mejor a velocidad baja para no meter exceso de aire. Añade la nata y la vainilla, integrando todo con mimo hasta conseguir una mezcla homogénea. Vierte sobre la base de galleta y hornea a 160 grados durante 50 minutos. Deja que se enfríe dentro del horno con la puerta abierta para evitar grietas. Dibuja hilos de sirope de fresa cayendo por los bordes para simular sangre fresca.

Trucos para que salga perfecto

Sacar el queso y los huevos de la nevera con antelación es mano de santo para que la masa quede fina. Si quieres una superficie totalmente lisa, prueba a hornear con un bol de agua en la base del horno; ese sencillo gesto marca la diferencia entre un pastel correcto y uno de matrícula.

Variantes de la receta

Cambiar la mitad del queso por puré de calabaza especiado con canela le da un giro otoñal fantástico. También funciona genial clavar pequeñas galletas con forma de lápida en la superficie justo antes de llevar el postre a la mesa.

Con qué acompañar cheesecake de Halloween

Pide a gritos un café negro bien amargo que contrate con la densidad del queso. Unas cuantas frambuesas frescas alrededor del plato también suman puntos por ese punto ácido que limpia el paladar.

Cómo conservar cheesecake de Halloween

Guárdalo bien tapado con film en la zona más fría de la nevera. Aguanta perfecto hasta cuatro días, y de hecho mejora de un día para otro cuando el frío asienta la textura.

Información nutricional

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Postre de celebración

Tiempo de preparación: 35 minutos (más 50 minutos de horno y frío)

Porciones: 10 raciones

Calorías totales: Cerca de 340 kcal por porción