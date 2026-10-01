Bombones de Halloween caseros: recetas fáciles para sorprender
Haz bombones de Halloween caseros fáciles y perfectos para una fiesta terrorífica.
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Llega la noche de brujas y el cuerpo pide creatividad en la cocina sin necesidad de pasar horas eternas frente a los fogones. Estos bombones ocupan un lugar privilegiado porque resuelven cualquier merienda temática con un mínimo esfuerzo y un resultado visualmente impactante. Si estás planeando una mesa dulce terrorífica, combinarlos con otros postres caseros sencillos de Halloween marcará la diferencia ante tus invitados. Y si buscas equilibrar el menú con algo salado, puedes echar un vistazo a estos aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween o inspirarte con más opciones en su selección de 10 aperitivos salados para Halloween. Nos metemos de lleno en la receta.
Ingredientes
Cómo hacer bombones de Halloween paso a paso
- Trocea el chocolate negro en un bol amplio de cristal o cerámica para que los pedazos fundan de manera uniforme.
- Calienta la nata líquida en un cazo pequeño a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, retirándola justo antes de que se formen grandes burbujas.
- Vierte la nata caliente sobre el chocolate negro troceado y deja reposar sin tocar durante dos minutos exactos para que la temperatura funda el cacao.
- Remueve con una espátula de silicona desde el centro hacia afuera con movimientos envolventes hasta conseguir una crema brillante y homogénea.
- Añade la mantequilla y la pizca de sal, integrándolas con suavidad hasta que la mezcla adquiera una textura fina y sedosa.
- Agrega las galletas trituradas para aportar un toque crujiente que contraste con la creencia del ganache interior.
- Introduce el bol en la nevera durante cuarenta minutos para que la masa coja cuerpo y permita formar las bolitas con las manos.
- Saca la mezcla, forma pequeñas porciones redondas ayudándote con dos cucharillas y colócalas sobre una bandeja forrada con papel de horno.
- Funde el chocolate blanco al baño maría o en intervalos cortos de microondas para evitar que se queme.
- Decora la superficie de los bombones dibujando líneas en zigzag simulando vendas de momia o pequeños ojos con la ayuda de un palillo.
Trucos para que salga perfecto
Trabajar con chocolate exige paciencia con las temperaturas. Si el ganache está demasiado blando al sacarlo de la nevera, déjalo reposar diez minutos más en el congelador, pero vigílalo de cerca para que no se congele por completo. Al fundir el chocolate blanco, añade media cucharadita de aceite de coco para conseguir una textura más fluida que facilite el dibujo sin gotones.
Variantes de la receta
Puedes sustituir las galletas trituradas por avellanas picadas si prefieres un matiz más seco y tostado. Si buscas un toque divertido para los más pequeños, utiliza perlas de azúcar de colores para los ojos de los fantasmas o añade unas gotas de colorante naranja en el chocolate blanco para crear calabazas en miniatura.
Con qué acompañar bombones de Halloween
Funcionan de maravilla junto a una taza de chocolate caliente especiado con canela o acompañando un café negro bien cargado que contrate con el dulzor del chocolate. También encajan a la perfección en bandejas surtidas junto a bizcochos de calabaza o galletas de mantequilla con formas tétricas.
Cómo conservar bombones de Halloween
Guárdalos en un recipiente hermético de cristal dentro de la nevera para que mantengan la textura firme. Se conservan en perfecto estado hasta una semana, aunque es recomendable sacarlos quince minutos antes de consumirlos para que recuperen su cremosidad interior.
Información nutricional
Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera
Tipo de comida: Postre / Tentempié
Tiempo de preparación: 25 minutos (más enfriado)
Porciones: 16 bombones aproximadamente
Calorías totales: Cerca de 85 kcal por bombón