Castañas cocidas: cómo prepararlas para que queden tiernas y perfectas

Llega el otoño y las cocinas se llenan de ese aroma inconfundible a fruto seco recién hecho que evoca tardes de chimenea y abrigo. Aunque solemos asociar la castaña con el calor seco de la calle, prepararlas cocidas en casa descubre una textura melosa, suave y sorprendentemente tierna que nada envidia a las brasas tradicionales. Este método de cocción exige un mimo especial con los tiempos para evitar que el fruto se deshaga o quede correoso al morder. Quien domina la delicadeza de pelarlas en caliente descubre un manjar terso y reconfortante.

Ingredientes

500 gramos de castañas frescas y de calibre uniforme

1 cucharada generosa de hinojo en grano o anís en rama

2 hojas de laurel seco

Una pizca generosa de sal gruesa

Agua limpia abundante para la cocción

Cómo hacer castañas cocidas paso a paso

Lava las castañas bajo el grifo de agua fría para eliminar cualquier rastro de polvo o suciedad de la recolección, descartando aquellas que floten o presenten cortes sospechosos. Practica un corte longitudinal en la piel exterior de cada castaña con la ayuda de un cuchillo afilado, asegurándote de atravesar solo la cáscara dura sin dañar la carne interior. Coloca las castañas en una cazuela amplia, cúbrelas holgadamente con agua fría y añade el hinojo, el laurel y la sal gruesa para aromatizar el caldo desde el primer momento. Pon el recipiente a fuego vivo hasta que rompa a hervir, momento en el cual bajarás la intensidad a un punto medio-bajo para mantener un chup-chup constante y suave. Deja que cuezan lentamente durante unos 35 o 40 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas y de lo frescas que sean. Retira la cazuela del fuego cuando notes que la carne cede al presionarla ligeramente y, sin vaciar todo el agua, saca las castañas en pequeños grupos para empezar a pelarlas de inmediato mientras conserven el calor. Retira tanto la cáscara dura como la piel interior (película fina) con la ayuda de un paño limpio o con los dedos, aprovechando que el vapor facilita esta tarea ingrata. Dispón las castañas ya limpias en una fuente y sírvelas templadas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto para que la piel interior se desprenda sin esfuerzo radica en pelarlas mientras aún echan humo; en cuanto se enfrían, esa membrana amarga se adhiere de nuevo a la carne de forma implacable. Si buscas alternativas de cocinado seco para variar el menú otoñal, puedes optar por preparar unas deliciosas castañas asadas usando una sartén con agujeros tradicionales, o bien decantarte por la comodidad del calor envolvente consultando la técnica de las castañas al horno, logrando así un punto crujiente perfecto sin manchar apenas la cocina.

Variantes de la receta

Aunque el agua aromatizada con hinojo y laurel es el estándar clásico en muchas zonas rurales, la creatividad culinaria permite enriquecer el líquido de cocción. Hay quien sustituye parte del agua por leche entera o bebida vegetal para conseguir una textura todavía más sedosa y un sabor ligeramente dulzón. Otra opción muy apreciada consiste en cocerlas directamente con una tira de piel de mandarina y un toque de anís estrellado, potenciando los matices especiados del otoño.

Con qué acompañar castañas cocidas

Al tratarse de un bocado con una textura mantecosa y un dulzor natural muy característico, combinan de maravilla con elementos que contrasten en sabor. Resultan fantásticas acompañadas de un buen vaso de vino dulce moscatel, una taza de té especiado o un caldo caliente de verduras. También se prestan a ser incorporadas como guarnición tierna en platos de caza estofados, aportando un contrapunto meloso y sutilmente rústico al conjunto.

Cómo conservar castañas cocidas

Una vez peladas, las castañas cocidas aguantan perfectamente un par de días en la nevera dentro de un recipiente hermético de cristal. Si te sobra una cantidad importante, lo más recomendable es congelarlas ya limpias y sin piel, sumergidas en un poco de su propio caldo de cocción o bien secas y bien empaquetadas para evitar que se quemen por el frío del congelador.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos en total

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional de otoño / Casera

Tipo de comida: Aperitivo, merienda o guarnición

Información nutricional: Aproximadamente 190 kilocalorías por cada 100 gramos.