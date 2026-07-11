La reflexión de David Bisbal sobre su carrera profesional: «La familia lo es todo, va por encima de la música»

David Bisbal se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los artistas españoles más consagrados de la industria musical. A lo largo de su carrera profesional, el artista se ha volcado al 100 % en su música y ha alejado todo lo relacionado con su vida personal del foco mediático. Sin embargo, ha habido ciertas ocasiones en las que el cantante ha dado algún que otro detalle de su vida privada. En esta ocasión, ha acudido como invitado al podcast CRACKS, presentado por Oso Trava, y ha hablado de su hermano mayor.

Tal y como se informó en su momento, el hermano mayor de David Bisbal sufrió un accidente en el 2023, llegando a estar 30 horas desaparecido. Una complicada situación que lo llevó a sufrir una lesión medular por la que ha tenido que estar en silla de ruedas. Ante ello, el presentador del formato le ha preguntado al artista por cómo se encuentra su hermano y la relación que tiene con él. Pero, aunque Bisbal ha querido mantenerse al margen, se ha sincerado. «No me gustaría mucho hablar de este tema porque es durillo, creo que es mejor que el protagonista sea el que hable de esas cosas», comenzó diciendo.

David Bisbal se sincera: «Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia»

El cantante ha contado que fue su hermano mayor el que le apoyó y defendió para presentarse al casting de Operación Triunfo. «Él llegó de Almería con su Opel, me llevó a Madrid y volvió sin dormir. En mi carrera se unió como ‘road manager’ y creo que su disciplina ha sido la que yo más he aprendido con él», explicó. Asimismo, ha contado que, durante su carrera, siempre ha sido uno de sus grandes apoyos.

«José Mari me ha ayudado mucho a ordenar los planes de trabajo, me ayudaba a lidiar con los managers que he tenido durante estos años, con los directores… Viajaba conmigo, dejaba a su familia, y mi madre estaba muy tranquila porque José María viajaba conmigo. Él era un administrador informático de un hospital de Almería. No dudó en pedir su excedencia para acompañarme en los primeros pasos», ha contado.

Asimismo, a pesar de lo sucedido, David Bisbal cree que su hermano se encuentra ya en un «buen momento». Y es que, ha dejado claro que es un gran luchador. «Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia, pero te hace pensar que la vida es muy efímera. Lo pensé con mi hermano José Mari, lo he pensado con otros colegas que se fueron de este mundo y que no pensé nunca que se podían ir, pensaba que iban a estar toda la vida hasta que fuese un anciano. Mi unión con ellos es muy cercana. La familia lo es todo, va por encima de la música», ha dejado claro.