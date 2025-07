Cine y cocina: películas y series perfectas si te has quedado «con hambre» tras ver ‘The Bear’

No es ninguna novedad que la alta demanda por la alta cocina ha llegado para quedarse. Lejos de ser una tendencia pasajera, la apreciación por la comida y los grandes productos gastronómicos supone una realidad al alza que por supuesto, también ha ocupado buena parte del terreno de la ficción. La serie insignia de todo esto es por supuesto, The Bear. Un relato dramático (por más que en los premios se posicione en las categorías de comedia) que comenzó como una idea de miniserie y que tras un éxito incontestable, hace dos semanas estrenó ya su cuarta temporada. Desgraciadamente y como toda historia, la producción protagonizada por Jeremy Allen White finalizará en algún momento su nueva ronda de episodios y por eso, hemos recopilado toda una ristra de películas y series que suponen el postre perfecto para continuar deleitándonos con el mundo de la cocina:

Ficciones perfectas después de ‘The Bear’

‘Hierve’

Su director, Philip Barantini, fue tendencia hace algunos meses por la serie Adolescencia. Pero cuatro años antes de la oscura historia de Jamie Miller, el cineasta se enfrentó a un segundo largometraje donde ya demostró su profundo amor por los planos secuencias. Porque partiendo del cortometraje Punto de ebullición (2021), Barantini nos ofrece un recorrido repleto de tensión y suspense comandado por su actor fetiche, Stephen Graham.

En la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda de Londres, el carismático jefe de cocina Andy Jones trata de mantener la compostura ante la crisis personal y profesional que amenaza con destruir todo por lo que ha luchado. Con una visita de un inspector de sanidad, la presión aumenta sobre el equipo mientras el chef intenta solventar las ridículas demandas de sus clientes. Porque más que una cocina, en las trincheras de este restaurante se cuece una guerra. La cinta tiene una secuela en formato de serie llamada Boiling Point (2023).

¿Dónde está disponible? Filmin.

‘El menú’

Radicalmente diferente a propuestas como The Bear o la propia Hierve, el realismo no es al pretendido en este filme dirigido por Mark Mylod. Un thriller psicológico que funciona como sátira teatral tremendamente macabra. ¿Su mayor mérito? Un reparto magnífico liderado por unos titánicos Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes.

En El menú tenemos como protagonistas a una joven pareja que viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo, con una mesa para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Eso sí, lo que el enigmático chef les tiene preparado a sus invitados es tan excepcional como aterrador.

¿Dónde está disponible? Disney +.

‘Cocina con química’

Esta miniserie de 8 episodios fue uno de los mejores trabajos televisivos del 2023. Protagonizada por Brie Larson, Cocina con química está contextualizada en los años 50, bajo el sueño de una Elizabeth Zott que desea ser científica. No obstante, la sociedad en la que vive desplaza a las mujeres sistemáticamente a la cocina. Zott termina presentando un programa de cocina, pero tiene claro que va a enseñar a todas las mujeres de América, algo más que recetas.

¿Dónde está disponible? Apple TV +.

‘La cocina’

Partiendo de la obra homónima de Arnold Wesker, el filme mexicano La cocina explora la investigación a varios trabajadores de un restaurante por la desaparición de una buena suma de dinero de la caja. La mayoría son inmigrantes ilegales que sólo quieren defender un trabajo clave para su supervivencia. Bajo este contexto encontramos a Pedro, un joven soñador al que su jefe le ha prometido ayudar con la regularización de sus papeles. Sin embargo, cuando es acusado del robo, inicia un acto que detendrá la cadena de producción de este local de Nueva York.

¿Dónde está disponible? Filmin.

‘Jiro Dreams of Sushi’

Brillantísimo documental japonés que tiene como protagonista a Jiro Ono, un maestro de sushi de 85 años que trabaja sin descanso en el prestigioso restaurante Sukiyabashi Jiro. Mientras tanto, su hijo se enfrenta a la presión que supone suceder a su padre y hacerse cargo de la leyenda que supone liderar dicho restaurante. Jiro quiere crear la pieza de sushi perfecta.

¿Dónde está disponible? Plex.

‘UniverXO Dabiz’

No podíamos crear una lista de ficciones para ver después de The Bear y que una figura clave de la cocina española como Dabiz Muñoz no estuviese representada de algún modo. Y claro, no se nos ocurre una mejor forma de conocer mejor los entresijos de su particular universo creativo que esta serie documental. UniverXO Dabiz repasa la proyección internacional del chef y enfrenta una de las decisiones más complicadas de su vida: mantener su restaurante o cerrarlo para siempre.

¿Dónde está disponible? Netflix.