La saga de Mario Bros es una de las más míticas del universo de los juegos, varias generaciones han crecido con ellos. Desde que este curioso fontanero y si compañero de aventuras llegaron a las consolas de todo el mundo. Con Mario Bros aprendimos a jugar y lo vimos crecer con el paso del tiempo formando una gran familia de personajes principales y secundarios. Estos son todos los personajes de la saga Mario Bros de Nintendo, algunos de ellos son más conocidos que otros, pero todos han aparecido en algún momento en la pequeña pantalla.

Los personajes de la saga Mario Bros

Mario

Este simpático fontanero hizo su primera aparición en el videojuego Donkey Kong en 1981. Por aquel entonces se llamaba Jumpman y rescataba a Pauline de las manos de un gorila lanza barriles. El éxito de este personaje fue tan grande que solo 2 años después, Mario tenía su propio videojuego acompañado por su hermano Luigi. Nacían el juego Mario Bros (los hermanos Mario; Bros. deriva Brothers).

Luigi

Es el hermano pequeño de Mario con el que forma equipo en el videojuego de Mario Bros. de 1983. Cuenta con su propio juego Luigi’s Mansion (GameCube) en el que debe rescatar a Mario de una mansión encantada plagada de fantasmas. Ha aparecido últimamente en el vídeojuego Mario & Sonic at the Olympic Winter Games y New Super Mario Bros. También lo vimos en Super Mario Galaxy 2, como personaje jugable en ciertos mundos. Luigi tiene una relación con Daisy tal como vemos en los juegos Mario Baseball o Mario Golf.

Peach

La también llamada Princesa Toadstool, es la princesa del Reino Champiñón. A su servicio están las setas con forma humana llamadas Toads. En 1985 apareció por primera vez en Super Mario Bros. Debe ser rescatada por Mario de las garras del enemigo. Las setas o champiñones, el reino Mushroom de los juegos es su lugar de origen y por el que luchan los personajes.

Bowser o Koopa

Es el rey de los Koopas y principal enemigo en los videojuegos de Super Mario Bros. Su misión es conquistar el Reino Champiñón secuestrando a su reina Peach. Bowser ha sido varias veces nombrado villano del año por los videojuegos de: Super Mario Bros (1 y 3) Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Según Nintendo, su nombre completo es Bowser Morton Koopa.

Yoshi

Es un dinosaurio verde que ha sido nombrado el mejor amigo de Mario. Apareció en el videojuego Super Mario World en Yoshi’s Island conoce a los hermanos Mario y Luigi que le ayudan a llegar hasta sus padres. La ayuda de este dinosaurio es muy popular y ha acabado siendo protagonista en más de una ocasión en algunos de los juegos de la saga.

Toad

En el reino del champiñón, este pequeño hongo o seta con forma humana es el protector de la princesa Peach. Es el que va en busca de Mario para que le ayude a salvar a su princesa de las garras del enemigo. Agradece siempre al fontanero y a su hermano la labor que realizan, ayudando a su reino a liberarse de los invasores.