El rincón más nicho de la pantalla grande, el cine extranjero de autor, está despertando el interés de los gigantes de la inversión. Es sábado por la noche, y está hojeando opciones en el sofá: ¿debería ver In the Mood for Love, el clásico del cineasta hongkonés Wong Kar Wai, o lo último que ofrece el cine iraní? Estas películas, que antes se reunían en favor de las franquicias de grandes éxitos de taquilla ahora tienen a los inversores sentados en la primera fila. Lo que antes se consideraba un negocio pretencioso e infructuoso, está en el punto de mira de los mayores fondos de cobertura, que ven, en los autoproclamados cinéfilos, una gran oportunidad de rentabilidad.

El fondo de capital riesgo Sequoia Capital es el último inversor que espera que su apuesta por la creciente popularidad del cine de autor dé sus frutos, y ha comprometido una inversión de 100 millones de dólares en el servicio de streaming londinense Mubi, catapultando su valor hasta los 1.000 millones de dólares. Los fondos de capital riesgo como Sequoia invierten pronto en este tipo de proyectos, normalmente en start-ups tecnológicas o en sanidad, con las esperanzas de encontrar un diamante en bruto.

El servicio de streaming es uno de los líderes en la retransmisión de películas poco conocidas de festivales de cine que rápidamente han cosechado seguidores de culto, junto a veteranos como Janus Films, con sede en Nueva York, o Criterion Collection, que lanzó su propio servicio de streaming, Criterion Channel, en los últimos años.

En Europa, uno de los principales actores es Filmin, con sede en Barcelona. La empresa obtuvo el respaldo de Nazca Capital y Seaya Ventures en 2020, que controlan conjuntamente el 84% de la compañía, mientras que sus fundadores españoles sólo controlan el 16%. Sin embargo, en los últimos meses, Nazca ha explorado la posibilidad de vender su participación a compradores, entre ellos Telefónica.

Aunque las películas han ganado peso con el público general, como lo evidencia A24, la productora indie que ha arrasado con películas como Todo a la Vez en Todas Partes (2022) o la serie Euforia (2019), estas casas cinematográficas aún se encuentran a la cola de la industria del cine.