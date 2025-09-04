Está en Netflix y es una obra maestra de Almodóvar: una de las mejores películas que recomienda ‘The New York Times’

The New York Times acaba de lanzar una lista con las 100 mejores películas que se han estrenado desde el 1 de enero del 2000. seleccionados por una serie de directores, actrices y actores y otros nombres importantes de la industria de cine. La sorpresa de este listado ha sido encontrar la película Volver de Pedro Almodóvar (2006) en el número 80. Una película al lado de otros títulos Interestelar (2014), Kill Bill 1 (2003), Amélie (2001), Walle-E o Malditos Bastardos, entre otras. Además, en el listado han añadido en el siguiente párrafo: «Es una obra empoderadora, rebosante de belleza y pasión (como tantas de Almodóvar), y salpicada con una pizca de realismo mágico que abre su narrativa a nuevos horizontes». Una mención a la película española que la coloca entre las grandes producciones de Hollywood y la pone en el punto de mira en todo el mundo.

Para los que no la hayan visto, Volver es una película imprescindible para los que quieran conocer la obra de Pedro Almodóvar. Se estrenó en 2006 y cuenta la historia de una familia compuesta por mujeres en un pueblo manchego. Entre todas ellas destaca Raimunda, una mujer luchadora que tiene que proteger a su hija Paula de 14 años de un pasado terrible que en cualquier momento puede amenazar su tranquila vida. En un momento dado su madre Irene decide regresa del mundo de los muertos.

La película Volver de Pedro Almodóvar ha sido galardonada con más de 40 premios internacionales, entre los que destacan cinco Premios del Cine Europeo y cinco Premios Goya. Además de su original trama, destaca la interpretación de su elenco de mujeres entre las que se encuentran actrices tan conocidas como por Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas o Chus Lampreave. La actriz Penélope Cruz fue nominada al Óscar a la mejor actriz en 2006 por esta película. Hay que recordar que dos años después la actriz se convirtió en la primera actriz española en conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen.

Los puntos fuertes de Volver de Pedro Almodóvar

Según explicó el propio Pedro Almodóvar esta película cuenta la historia de «tres generaciones de mujeres que sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites». Y quizás sea por ese retrato de estas mujeres valientes y luchadoras por lo que conquistó a todos los espectadores. Las mujeres son las protagonistas indiscutibles de esta película.

Además, sorprende por la aparición entre las protagonistas de Irene, la madre de Raimunda, la cual regresa de entre los muertos para ayudar a su hija y su nieta. Con toda naturalidad la figura de la abuela aparece en la película para atar los cabos de los misterios que tuvieron lugar hace unos años.

En Volver se cuenta la historia de dos hermanas Raimunda (Penélope Cruz) y Sole (Lola Dueñas) que regresan a su pueblo natal de La Mancha y se va contando como se vivía en esa zona de España rural en ese momento. La película nos da a conocer el día a día de estas mujeres, sus costumbres, la importancia de la figura materna y las tensiones intergeneracionales. Hay que tener en cuenta que el propio Pedro Almodóvar nació en la localidad de Calzada de Calatrava y conoce de primera mano cómo se vive en esa zona rural desde mediados del siglo XX.

El reparto de la película Volver

Esta película está protagonizada por la actriz Penélope Cruz que borda el papel de Raimunda, una mujer fuerte que tiene que sacar adelante a su hija de 14 años y regresa al pueblo para protegerla de un pasado traumático. El propio The New York Times ha publicado una pequeña reseña sobre la actriz española en la que señala lo siguiente: «Muerte, resurrección, lazos familiares y una interpretación electrizante de Penélope Cruz conforman esta joya de drama de Pedro Almodóvar».

Además, destacan en el reparto la actriz Carmen Maura que interpreta el papel de Irene, la abuela muerta que regresa al pueblo, Lola Dueñas a Sole que es la hermana de Raimunda y Yohana Cobo a Paula, la hija adolescente de Raimunda. El reparto también cuenta con actrices de primer nivel como Blanca Portillo que da vida a Agustina y Chus Lampreave a la tía Paula.

Además en el reparto de esta película están los actores Antonio de la Torre que da vida a Paco, Carlos Blanco a Emilio, María Isabel Díaz Lago a Regina, Neus Sanz a Inés, Pepa Aniorte a una vecina o Yolanda Ramos a una presentadora de televisión y hermana de Agustina, entre otros muchos.

La película Volver se puede ver actualmente en las plataformas de streaming Netflix y Movistar Plus+ y, si todavía no la has visto, solo decirte que es una de las cintas españolas que no te puedes perder.