Una comedia deja en evidencia al Hollywood de Almodóvar como la más nominada de los Feroz

Los premios Feroz 2025 han dado su lugar al género de la comedia, gracias al sólido trabajo de Dani de la Orden y todo su equipo en Casa en flames (Casa en llamas), con la que ha ensombrecido la película de Pedro Almodóvar, a pesar de que el manchego se trajo a su reparto de la liga de Hollywood para La habitación de al lado. No debe haber caído muy bien en casa de Agustín Almodóvar que el primer largometraje en inglés de su hermano no haya brillado como el más nominado, aunque haya asegurado estar lleno «de orgullo y satisfacción».

Agustín Almodóvar manifestó su gran enfado porque los premios Forqué ignoraron La habitación de al lado. Compartió un titular que decía: «España no quiere a Pedro Almodóvar: los premios Forqué vuelven a sabotear al director». Dada la cantidad de respuestas que criticaron la postura adoptada por el productor y hermano del cineasta -como si sólo Almodóvar hiciera cine en España-, compartió otro titular al que añadió una frase propia: «Los premios Forqué ignoran La habitación de al lado de Almodóvar. Si no te ha gustado el anterior titular, tengo otros».

De esta forma, Almodóvar mostró su lado sectario una vez más -acostumbrado a escuchar sólo al que le regala los oídos-, al servirse únicamente de las opiniones que destacan la brillantez del manchego y obviando el resto, que no necesariamente hablan mal del trabajo del cineasta, pero sí valoran el de otros.

Hay vida más allá de Almodóvar, aunque las manifestaciones en las que Agustín saca su ego a relucir digan lo contrario. De hecho, la cosecha de la industria audiovisual este 2024 ha puesto el listón muy alto y, aunque el director de La habitación de al lado haya ganado el León de Oro en Venecia, otras muchas producciones españolas han hecho su función, la de entretener al público, con el añadido de la calidad. Así, a Pedro Almodóvar le ha tocado competir con títulos de la talla de La virgen roja o Los destellos. Y, aun así, parte con una gran ventaja: el Feroz no se da a la Mejor película, sino a la Mejor película dramática y a la Mejor película de comedia.

Con ambas categorías, la AICE quiso dar reconocimiento a la comedia, puesto que no suele tenerla a la hora de ser galardonada, a pesar de que es el género que más espectadores atrae a las salas de cine y, obviamente, las hay malas, pero también muy buenas. De las 10 películas españolas más taquilleras de la historia, 5 son comedias, aunque si se amplía el ranking el género va sumando títulos y comiendo terreno. De hecho, la que encabeza la lista es Ocho apellidos vascos.

Almodóvar puede ver aumentado su favoritismo en los Feroz porque no compite de manera directa con la película de Dani de la Orden, que opta a la Mejor película de comedia con Casa en flames. El realizador y guionista, responsable de títulos como 42 segundos, El test o Barcelona, noche de invierno, sí que podría hacer sombra a La habitación de al lado de otra forma: como la más premiada de la noche.

Al menos, de momento, ya lo ha conseguido como la más nominada. Dani de la Orden ha logrado conquistar la gran pantalla con un guión muy teatral (un valor añadido), el de Eduard Sola. Además, el arranque es tan impactante que logra enganchar al espectador a la comedia como si fuese un thriller. Después, a medida que avanza el metraje, las interpretaciones mantienen a la audiencia y, finalmente, los giros y la exagerada parodia hacen el resto.

Por otra parte, La habitación de al lado no es la mejor película de Pedro Almodóvar, ni mucho menos. Expone de nuevo su universo y se arma con el portento de estrellas de Hollywood, como la siempre deslumbrante Julianne Moore y Tilda Swinton. Si es, quizás, una de las más elegantes, y deja ver en muchos momentos la contención del director manchego, pero, al terminar, la sensación es la de haber visto una historia en la que se ha colado mucho ruido para enturbiar el verdadero mensaje. Parece incompleta. Y, a los Almodóvar, no les gusta escuchar que no han hecho historia con su estreno. Pese a ello, su primera película en inglés bien vale un Feroz, pero la comedia de Dani de la Orden bien vale unos cuantos más.