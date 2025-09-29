Mayte Zaldívar se sincera en ‘De Viernes’ sobre el dinero de Julián Muñoz: «Todo desapareció»

En la última entrega de De Viernes, emitida el pasado viernes 26 de septiembre en Telecinco, los espectadores pudieron ver cómo Mayte Zaldívar y su hija Elia se sentaron en el plató. Lo hicieron en una fecha señalada, como es el primer aniversario de la muerte de Julián Muñoz. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, madre e hija decidieron hablar sobre muchos asuntos que tenían estrecha vinculación con el ex alcalde de Marbella. Estamos hablando de la herencia o de la pensión de viudedad que cobra Mayte Zaldívar. Respecto a este último asunto, la invitada de De Viernes negó en rotundo que se hubiese vuelto a casar con Julián Muñoz por dinero. Eso sí, reconoció que, desde su muerte, está cobrando la pensión de viudedad: «Igual que estuve en la cárcel porque así lo consideró la justicia, ahora cobro la pensión de viudedad porque soy su viuda».

Es más, no dudó en hacer la siguiente pregunta: «¿Qué esperas, que la rechace?». Pero no todo quedó ahí, puesto que aseguró que, de haber querido ganar dinero con la boda, no hubiese dudado en vender una exclusiva. «Llevo 20 años en la televisión, con todo lo que se ha pagado, ¿tú te piensas que me voy a casar por una pensión antes que por una exclusiva de la boda?». Acto seguido, la viuda de Julián Muñoz quiso ir mucho más allá: «Me hubiera vendido una exclusiva, me compro un piso, lo alquilo y vivo tranquila ya el resto de mi vida», comentó, bajo la atenta mirada de Bea Archidona, Santi Acosta y los colaboradores del programa. Pero no todo quedó ahí, puesto que Mayte Zaldívar quiso pronunciarse sobre otros asuntos respecto a Julián Muñoz, como, por ejemplo, todo aquello que tiene vinculación con su herencia.

Recordemos que, presuntamente, todo el dinero que se habría llevado en el marco de la Operación Malaya jamás llegó a aparecer. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, son muchas las dudas que surgen al respecto. Elia Muñoz, hija del ex alcalde de Marbella, no dudó en sincerarse: «Hemos renunciado».

Acto seguido, fue más allá: «Obviamente, gracias a nuestro abogado sabemos las consecuencias de aceptar una herencia con tantos problemas de la justicia». Mayte Zaldívar aseguró que «llevaban unos años, bastantes ya, con él porque no tenía dinero». Y añadió: «Vivía con mis hijas, tenía todo embargado».

Por si fuera poco, la viuda de Julián Muñoz quiso insistir en algo más respecto a este asunto: «Te puedo asegurar que todo desapareció. Muy tonto hubiera sido vivir como ha vivido los últimos años, teniendo que trabajar nosotras para aportar», confesó, bajo la atenta mirada de todo el equipo de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.