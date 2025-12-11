El reencuentro del Rey Felipe con los hermanos Márquez 10 años después de su última audiencia

Fin de actividades oficiales para el Rey Felipe VI. En una semana en la que estaba prevista la visita de Estado del presidente de Portugal -aplazada por motivos de salud-, el monarca ha cerrado su agenda con una jornada de audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Una mañana en la que don Felipe ha recibido, entre otros, a los hermanos Marc y Álex Márquez.

Ha sido poco después del mediodía, en la última de las audiencias previstas para este día. Los dos hermanos, que compiten en la misma categoría y luchan por los mismos puntos, se han trasladado hasta la Zarzuela para mantener un encuentro con el jefe del Estado tras sus últimos triunfos deportivos. Marc acaba de confirmarse como campeón del mundo de MotoGP tras terminar segundo en el Gran Premio Motul de Japón con el equipo Ducati Lenovo. En el caso de su hermano Álex, quedó en segunda plaza del GP de Malasia, lo que le confirmó como subcampeón del mundo de MotoGP.

El Rey Felipe VI con los hermanos Márquez. (Foto: Gtres)

El mareo de Álex Márquez

La última vez que los hermanos Márquez visitaron el Palacio de la Zarzuela para una audiencia fue hace ya más de 10 años, en 2014. Álex y Marc mantuvieron un encuentro con don Felipe junto a Tito Rabat y Toni Bou, para celebrar sus campeonatos en MotoGP, Moto2, Moto3 y Trial. En años anteriores, el Rey también ha coincidido con ellos.

Antes de la entrada del Rey Felipe VI en la sala de audiencias, Marc Márquez ha recordado que la última vez que estuvieron en Zarzuela su hermano se mareó porque hacía calor.

El Rey Felipe con los hermanos Márquez en 2014. (Foto: Gtres)

Cuenta atrás para las vacaciones

A la espera de que la Casa de S.M. el Rey confirme la lista de actividades previstas para la próxima semana, los Reyes don Felipe y doña Letizia se encuentran ya en la cuenta atrás para un nuevo reencuentro familiar. Después de haberse reunido con sus hijas en los actos con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía a finales de noviembre, en apenas unos días tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía volverán a casa para pasar la Navidad en familia.

La heredera sigue centrada en su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde hace unos días dio un importante paso. Según trascendió, Leonor voló sobre el Mar Menor acompañada de un instructor y logró superar algunos temores con tranquilidad y compromiso.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres)

En el caso de la infanta Sofía, la hija menor de los Reyes está estudiando en Lisboa y la semana que viene ya terminará las clases y regresará a Madrid. Ella tiene más vacaciones que Leonor este año, ya que no se incorpora hasta la segunda semana de enero. No obstante, la Casa Real no ha confirmado todavía si participará en los actos con motivo de la Pascua Militar, con la que se inaugura la actividad oficial cada año. La princesa ya lleva asistiendo desde el año 2024, por lo que la de 2026 será su tercera vez.

Un mesaje de Navidad complejo

A pesar del inminente regreso de las dos hijas de los Reyes, la agenda de don Felipe y doña Letizia todavía no ha concluido este año. La semana que viene todavía habrá actividades y, además, el monarca tiene que grabar su tradicional Mensaje de Navidad. Un discurso más complicado todavía este año, debido al controvertido escenario que ha provocado la publicación de las memorias de su padre, que se añade a la delicada situación política.