El compromiso de la Familia Real con el deporte es innegable. No solamente a nivel institucional, sino también privado. En los últimos años hemos visto tanto a los Reyes como a sus hijas participar en actos relacionados con el deporte y mostrar su apoyo constante a los deportistas españoles. Por eso el Rey Felipe ha incluido en su agenda de esta semana una cita relacionada con unos de los deportistas más importantes de nuestro país.

En una semana en la que la agenda está mucho más despejada que otras veces, el monarca va a cerrar sus compromisos oficiales con un encuentro con los hermanos Márquez. Tal como han confirmado fuentes de la Casa de S.M. el Rey, el próximo jueves don Felipe va a recibir en el Palacio de la Zarzuela a Marc y a Álex Márquez.

El primero es el campeón del mundo de MotoGP de este año tras terminar segundo en el Gran Premio Motul de Japón con el equipo Ducati Lenovo. Para Marc ha sido su séptima corona en MotoGP. En el caso de su hermano Álex, piloto de Gresini, quedó en segunda plaza del GP de Malasia, lo que le confirmó como subcampeón del mundo de MotoGP. Los hermanos Marc y Álex Márquez, nacidos de Cervera (Lérida), compiten en la misma categoría, luchan por los mismos puntos y en varias temporadas incluso han peleado por podios y victorias.

El Rey Felipe se reunirá al final de la mañana del próximo jueves, tras otras audiencias. El monarca recibirá primero a una representación del Nuevo Consejo de la OCU, a los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y al Consejo de Administración y accionistas de Agenda Pública. Después pondrá el punto final a sus compromisos de esta semana con el encuentro con los hermanos Márquez, que le pondrán al día de sus triunfos y seguramente le hablen de los retos y ventajas de compartir una pasión común que les lleva a enfrentarse de manera constante.

No es la primera vez que el Rey Felipe recibe a los hermanos Márquez. Hace ya más de una década, en 2014, el monarca se reunió con ellos junto a Tito Rabat y Toni Bou, para celebrar sus campeonatos en MotoGP, Moto2, Moto3 y Trial. En años previos también coincidió con ellos, siempre en actos relacionados con sus éxitos en el mundo del motociclismo.

Cuenta atrás para la Navidad

Queda poco más de una semana para que los Reyes don Felipe y doña Letizia se reencuentren de nuevo con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque de momento la agenda de la Casa del Rey sigue en activo el ritmo ya está bajando, algo habitual en estas fechas. Don Felipe tiene por delante todavía la grabación de su tradicional Mensaje de Navidad, un discurso muy complicado este año, marcado por la delicada situación política y las controversias familiares a raíz del libro de memorias del Rey Juan Carlos.

Se espera que la princesa Leonor y la infanta Sofía vuelvan pronto a Madrid. La hija mayor de los Reyes lo hará a partir del día 19 de diciembre y hasta después del 7 de enero. En el caso de la infanta Sofía, sus vacaciones empiezan un poco antes y se prolongan hasta más allá del 10 de enero.