Perritos y Photoshop: La insólita felicitación de Navidad de los Reyes Juan Carlos y Sofía

A pesar de las controvertidas circunstancias que rodean al Rey Juan Carlos a raíz de sus últimos movimientos, la Casa de S.M. el Rey ha mantenido la tradición de publicar la felicitación navideña conjunta de los padres de Felipe VI. Sin embargo, don Juan Carlos y doña Sofía han roto todos los esquemas con un tipo de felicitación que nada se parece a la que años anteriores.

Justo al tiempo al que se ha desvelado la felicitación de los Reyes y sus hijas, la Casa de S.M. el Rey también ha compartido el christmas de Juan Carlos I y doña Sofía. Aunque el padre del monarca está completamente al margen de la Casa del Rey, sigue siendo parte de la Familia Real y año tras año se publica su felicitación conjunta con la Reina Sofía. Una felicitación que llega pocos días después de que sus memorias hayan salido al mercado en España y de la difusión del controvertido vídeo en el que se dirigía a los jóvenes y pedía el apoyo para Felipe VI.

La felicitación de los Reyes Juan Carlos y Sofía. (Foto: Casa Real)

La felicitación de Juan Carlos y Sofía

Hasta ahora, los padres de Felipe VI solían apostar por imágenes de obras de arte de Patrimonio Nacional para sus felicitaciones de Navidad, al menos, en los últimos años -hay que recordar aquella imagen con sus nietos que fue retocada por la Reina Sofía ante la imposibilidad de reunirlos a todos para una sesión fotográfica-. Sin embargo, esta vez se han decantado por una opción muy diferente.

Se trata de una imagen de cinco perritos posando frente a un árbol de Navidad. Según ha trascendido, la fotografía se realizó en la residencia de la Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. El fondo aparece desenfocado, como si se hubiera hecho un montaje para colocar a los perritos delante del árbol aunque la fotografía se hubiera tomado en otro lado. Estos cinco perritos son los que acompañan a la Reina Sofía en su día a día. Curiosamente, en una de sus recientes entrevistas, el padre de Felipe VI dijo que su esposa se había quedado con los perros cuando él se marchó a Emiratos Árabes.

Los cinco perritos son de pequeño tamaño y de distintas razas y edades. En llos laterales hay dos cocker spaniel negros, de la misma raza que la perrita de los príncipes de Gales, mientras que en el centro hay dos cachorros de schauzer blancos y un shin-poo.

La felicitación no tiene ningún mensaje especial, solamente un breve texto: «Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026», junto a las firmas manuscritas de don Juan Carlos y doña Sofía.

La elección del año pasado

El pasado año, don Juan Carlos y doña Sofía escogieron una imagen del retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo, con la Virgen María, San José y el Niño Jesús en el pesebre, rodeados de la mula, el buey y varios ángeles. El retablo se construyó a finales del siglo XV, durante el reinado de Isabel La Católica y como encargo del cardenal Cisneros. Los artífices de la obra fueron Felipe Vigarny, Juan de Borgoña y Sebastián de Almonacid.