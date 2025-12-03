La trastienda del reinado de Juan Carlos I, al detalle: secretos, polémicas y voces que lo revelan todo

Telecinco volvió a poner a Juan Carlos I en el centro del debate miércoles con El Precio de la Corona, un especial conducido por Santi Acosta que ofreció un exhaustivo análisis de los episodios más polémicos de la vida del Rey emérito, coincidiendo con la llegada a España de sus memorias, Reconciliación. La emisión, que se emitió inmediatamente después de La isla de las tentaciones, reunió a expertos, periodistas de investigación y testigos directos que aportaron una visión complementaria al relato autobiográfico del monarca.

El programa comenzó con la intervención de Miguel Ángel Revilla, único ciudadano demandado por Juan Carlos I, quien explicó el estado de su demanda y comentó la reciente difusión de un vídeo del monarca defendiendo la publicación de sus memorias. Revilla no se limitó a lo judicial: valoró los pasajes más controvertidos del libro, ofreció su opinión sobre la figura histórica del Rey y reflexionó sobre cómo sus declaraciones podrían impactar en la percepción pública. Su estilo directo y sin filtros marcó el tono de una noche intensa.

Miguel Ángel Revilla. (Foto: Gtres)

A continuación, Pilar Eyre aportó su visión sobre los aspectos más íntimos de la vida del Rey emérito. La escritora analizó sus relaciones familiares -doña Sofía, Felipe VI, Letizia, las infantas y los nietos-, y sus vínculos extramatrimoniales con mujeres como Corinna Larsen, Marta Gayá y Queca Campillo, esta última convirtiéndose en protagonista absoluta del programa. Eyre destacó la relevancia de la fotoperiodista en la vida de Juan Carlos I, describiéndola como su confidente más cercana durante más de tres décadas.

El especial ofreció fragmentos inéditos de entrevistas con Queca Campillo, donde la fotoperiodista relataba los momentos más íntimos de su relación con el monarca. Sus declaraciones revelaron la dificultad de trabajar junto a doña Sofía, la cercanía personal que mantuvo con Juan Carlos I y la última conversación que mantuvieron. Campillo fue presentada como la gran guardiana de los secretos del Rey: discreta, leal y valiente, capaz de mantener su profesionalismo como fotoperiodista mientras compartía con él confidencias que hoy se revelan como esenciales para entender la figura del emérito.

Queca Campillo en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

El documental que acompañó al programa permitió profundizar en los aspectos más controvertidos de la vida política y económica del Rey: el Caso Nóos, el accidente de Botsuana, la abdicación, su exilio en Abu Dabi y los negocios que dieron origen a su fortuna. Expertos como Jaime Peñafiel, Javier Chicote, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y José Luis Ortega, ex jefe de gabinete de doña Sofía, contrastaron la versión del libro con documentos inéditos y experiencias personales, ofreciendo un perfil completo de Juan Carlos I. Además, el programa destacó la faceta más humana del monarca a través de relatos de amigos y colaboradores. Rosa Villacastín y Lourdes Crespo recordaron a Queca Campillo como una mujer con un fuerte carácter, gran sentido del humor y absoluta lealtad, que supo equilibrar su vida familiar con su apasionante carrera profesional en el fotoperiodismo. Campillo, que cubrió eventos históricos y fotografió a figuras clave de la Transición, siempre mantuvo una relación de respeto y afecto con el Rey, acompañándolo en regatas y actos oficiales mientras protegía su intimidad.

El espacio no dejó de lado la estrategia mediática de Juan Carlos I, incluyendo la reciente publicación de un vídeo dirigido a los jóvenes, en el que el Rey defendía su versión de la historia y reclamaba reconocimiento para el papel de la monarquía en la Transición. Se debatió además sobre su intención de reconciliarse con España y con su familia a través de Reconciliación, y sobre cómo estas memorias, junto con los testimonios de personas cercanas, moldean la percepción pública de su legado.