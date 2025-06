Miguel Ángel Revilla pierde el miedo a Juan Carlos I: “No me importaría ir a la cárcel”

La demanda de Juan Carlos I contra de Miguel Ángel Revilla continúa trayendo cola. Las últimas declaraciones del ex presidente de la Comunidad de Cantabria no han hecho más que avivar la trama. El cántabro lo tiene claro: lo mejor que ha sacado ha sido el cariño de la gente. «Ha provocado un clima de adhesión, los españoles me apoyan», ha dicho visiblemente orgulloso. Algo que ha reconocido que es lo único que le importa respecto a esta situación. Tanto es así que se ha mostrado valiente y ha manifestado que: «No me importaría ir a la cárcel o pagar una multa», ya que asegura que no ha mentido nunca y que todo lo que ha dicho es cierto. Haciendo referencia a las palabras que sustentan la decisión del Rey emérito.

Durante esta conversación en exclusiva con la agencia Gtres, ha confesado que tenía al emérito en un pedestal. Pero no ha dudado en afirmar que: «La última etapa de este señor ha sido un verdadero desastre». De esta manera, hace hincapié en las afirmaciones previamente vertidas y que han sido el detonante de la determinación del padre de Felipe VI. Algo que sigue preocupando a Revilla es el porqué ha sido él el elegido para esto, respaldándose en que ha habido muchas personas que han hablado y han revelado cosas que atañen al que fuera el Rey de España. Una inquietud que ha compartido con amigos, que no han tardado en darle su opinión: «Dicen que ha emprendido esta cruzada en mi contra porque a mí se me escucha», ha aportado. Aunque sigue incrédulo con esta realidad.

Miguel Ángel Revilla en la feria del libro de Madrid. (Foto: Gtres)

Estas palabras han tenido lugar en la Feria del Libro, que acoge cada año la ciudad de Madrid en el parque del Retiro. Un evento en el que diversos escritores acuden a firmar sus libros. En este caso, el militante del Partido Regionalista cántabro ha acudido en calidad de autor de un ejemplar que califica como «la prueba del delito», refiriéndose al texto que ha sido el causante del proceso judicial.

Juan Carlos I se protege con demandas

El Rey emérito ha iniciado acciones legales enmarcadas en un procedimiento mediante el cual trata de luchar para proteger su derecho al honor y a la propia imagen, tan devastada desde hace años y salpicada por diferentes escándalos. Su primer objetivo ha sido el ex presidente de Cantabria. Una consecuencia detonada por unas declaraciones que el demandado realiza en medios de comunicación nacionales entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025, en las que habría calumniado gravemente al interesado.

Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

Por ello le reclama una indemnización de 50.000 € y una rectificación y disculpas públicas que le ayuden a limpiar su imagen. Algo que el de Polaciones ha dicho que no va a llevar a cabo, ya que considera que no ha cometido ningún hecho delictivo y que solo ha dicho la verdad de sus pensamientos. Después de conocerse la demanda, ambos fueron citados en los juzgados de Santander, un acto en el que el emérito dio plantón al que fuera su amigo y que terminó sin un acuerdo por ambas partes. Debido a esto, la acción procesal se formalizará en las instalaciones homólogas de Madrid.