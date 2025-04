El Rey Juan Carlos ha dado un golpe en la mesa. Tras cinco años viviendo en el exilio, el abuelo de la princesa de Leonor ha decidido emprender acciones legales contra algunas personas que formaron parte de su pasado para defender su honor e imagen. La primera de las demandas ha sido sorprendentemente para Miguel Ángel Revilla, su ex amigo, que reapareció ante los medios en una rueda de prensa en riguroso directo y entre lágrimas para romper su silencio. En el pasado, la relación del emérito y el ex presidente de Cantabria era buena, de hecho era frecuente que Revilla acudiera a Zarzuela para compartir momentos juntos. Sin embargo, todo cambió cuando el político retirado empezó a referirse al padre del Rey Felipe VI como «fugado» o «ladrón». Por su parte, el marido de doña Sofía también ha decidido demandar a Corinna Larsen, una mujer que formó parte de su pasado sentimental.

La reacción de Bárbara Rey

El pasado 9 de abril, Pilar Vidal abrió la veda en Y Ahora Sonsoles. La periodista contó los primeros detalles de la nueva demanda del Rey emérito a una de las mujeres que forman parte de su historial sentimental: Corinna Larsen. «Se ha abierto un proceso judicial en Suiza, no solo por Corinna Larsen y por Dante Canónica. Me hablan de una demanda complicada de la que se nos va a informar. No va hacia el derecho al honor o la intimidad», dijo.

Corinna Larsen, en una imagen de archivo / Gtres.

En plató también estuvo Elsa González, experta en Casa Real, que contó que había hablado con el entorno más cercano de don Juan Carlos I. «He hablado con Zarzuela y me comentan que forma parte del ámbito privado del Rey emérito. No forma parte de la Casa Real, pero sí de la familia del Rey y fue reinante durante 39 años», comenzó diciendo. Además, apuntó que la Familia Real no era conocedora de las demandas del esposo de doña Sofía: «No han sido informados, lo desconocen. Pero ocurrió igual con Revilla».

En la mesa de debate del programa de Sonsoles Ónega también se encontraba Antonio Naranjo, un fiel defensor del emérito y de las decisiones que está tomando ahora cinco años después de su salida de España. «Me preocupaba que el Rey no se defendiera. Esta señora estaba esparciendo bulos y tenía que haberlo hecho antes, porque esta persona solo tiene intereses económicos». Por su parte, Nacho Gay, director de Vanitatis, apuntó cuál es la razón por la que el abuelo de la heredera al trono ha dado un golpe en la mesa ahora: «El Rey quiere proteger su legado y por eso está escribiendo unas memorias. Está haciendo muchas cosas y entre estas cosas, las demandas».

Bárbara Rey en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Finalmente, Bárbara Rey, ex amante de Juan Carlos I, también se ha pronunciado sobre ello. «Me parece que no sé quién aconseja a este señor. Con este señor me refiero al rey, para que haga las cosas que hace, de verdad. Me parece que no… O sea, hay que ver cómo le afecta la edad a mucha gente», aunque en su última aparición pública, que ha coincidido con la demanda de Corinna, no se ha pronunciado al respecto.