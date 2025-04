En los últimos días, la figura del Rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a situarse en el centro del debate público, esta vez no por sus viajes o su vida privada, sino por una demanda de conciliación presentada contra el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El asunto ha generado un considerable revuelo mediático, pues se trata de un movimiento legal inédito por parte del monarca emérito, que alega vulneración de su derecho al honor por unas declaraciones televisivas del político cántabro. En medio de esta controversia, ha llamado la atención una declaración breve pero significativa del torero José Ortega Cano, quien ha manifestado su apoyo al padre del Rey Felipe VI y ha expresado su deseo de que regrese a España.

Estas palabras las ha pronunciado este martes 8 de abril, durante un evento celebrado en Madrid en homenaje al legendario ganadero Victorino Martín. Ortega Cano, uno de los rostros más reconocidos del mundo taurino, ha asistido al acto en calidad de invitado, siendo abordado por la prensa congregada en el lugar a su llegada al evento. Los medios han preguntado al torero acerca de la demanda que enfrenta Miguel Ángel Revilla por parte de Juan Carlos I. Aunque Ortega Cano ha admitido no estar completamente al tanto del caso, el torero no ha dudado en dejar clara su postura: «No estoy al tanto, pero me gustaría que volviera. Yo soy muy admirador de Su Majestad. Conmigo se ha portado muy bien y espero que todo vaya lo mejor posible», han sido sus palabras.

José Ortega Cano y Rocío Jurado junto al Rey Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

La demanda presentada por Juan Carlos I contra Revilla se centra, cabe destacar, en declaraciones realizadas por el político cántabro entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que, según el Rey emérito, se vertieron expresiones calumniosas e injuriosas que lesionan su derecho al honor. Como compensación, el ex monarca solicita una indemnización de 50.000 euros, que, de ser concedida, sería donada a Cáritas España. ​​Por el momento, Miguel Ángel Revilla no ha mostrado arrepentimiento alguno por sus declaraciones sobre Juan Carlos I. De hecho, ha asegurado en una rueda de prensa que no le pesa en absoluto haber denunciado lo que considera «corrupción» del padre de Felipe VI. «Me he rebelado contra las injusticias y los privilegios», ha dicho. Además, el político ha añadido que es «injusto y mezquino» atacar a un ciudadano común sabiendo que no se puede hacer nada contra el Rey.

