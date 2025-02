La gala de presentación de la Feria de San Isidro 2025 tuvo lugar ayer en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, y José Ortega Cano acudió acompañado de su hija Gloria Camila. El menor de los hijos del ex torero, José María, debutó como novillero: «Es capaz de todo, de torear, de jugar al fútbol, de tocar música… de todo», comentó el viudo de Rocío Jurado a los periodistas durante su paso por el photocall. Saltó al ruedo bajo la atenta mirada de los espectadores, que no sabían que el joven había heredado la pasión por los toros de su padre.

José Ortega Cano junto a su hijo pequeño. (Foto: Gtres)

Ortega Cano se mostró algo preocupado por su hijo: «Lo de torear ya veremos… con que esté yo ya es suficiente», explicaba el ex diestro. Él ha disfrutado de su vida profesional aunque le gustaría que José María, que ahora tiene 11 años, se dedicara a otra cosa: «Yo he vivido toda mi vida como torero y he disfrutado mucho, pero yo a estas alturas de mi vida, ver a mi hijo toreando lo veo un poco duro». El de Cartagena asistió al pistoletazo de salida de San Isidro acompañado de su hija, Gloria Camila, con la que mantiene muy buena relación.

José Ortega Cano junto a su hija Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Su ex cuñada, Rosa Benito, vuelve a la pequeña pantalla esta noche en ¡De viernes! y Ortega Cano comentó que le parecía «estupendo» y cree que «lo hará muy bien». Su hija, que se encontraba a su lado, no dejó claro si iba a ver la entrevista de su tía: «Me parece bien todo, que todo el mundo haga lo que quiera hacer y todo me parece bien. Pues no sé qué haré el viernes por la noche fíjate, pero no sé, no sé». En el pequeño adelanto de la entrevista se puede ver a cuñada de la cantante secándose las lágrimas mientras dice que «en los momentos más oscuros de mi vida, quería despertar de ese sueño tan desagradable». Rosa vuelve a conceder una entrevista después de tres años de silencio y explica que «de todo se sale. De donde no se sale es del cajón».

Rosa Benito. (Foto: Telecinco)

José Ortega Cano lleva una vida tranquila alejado del foco mediático y centrado en sus tres hijos. Su ex mujer, Ana María Aldón, explicó a finales del año pasado que la relación con el padre de su hijo pequeño es muy buena por el bien del menor: «Todos remando a favor de lo más importante que tenemos en esta vida que es nuestro hijo y que nos llevemos bien, y no puedo decir otra cosa». Además, dejaba claro que entre ellos «hay un cariño y un respeto».