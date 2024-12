El 2024 ha sido un año complejo para Gloria Camila, marcado por momentos difíciles como la ruptura de su relación con David, tras cinco años juntos. En octubre, la diseñadora anunció la ruptura a sus seguidores mediante un emotivo mensaje en sus stories: «Mis queridos, tras haber compartido con vosotros momentos personales, siento que debo informaros que David y yo hemos tomado caminos distintos. Me quedo con los recuerdos bonitos de estos años y os pido que no busquéis culpables, porque no los hay (…) La vida sigue y prefiero no hablar del tema, sobre todo por respeto a David y por la relación que hemos tenido, que, como bien he dicho, súper bonita, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto», explicó.

Con las emociones a flor de piel, Gloria Camila Ortega ha compartido una imagen de sí misma sin poder evitar las lágrimas. «Feliz Navidad. ¿Soy la única que llora cuando se ducha y lo suelta todo?», ha comenzado diciendo. «Está bien no estar bien, aunque sea Navidad. Estoy hoy un poco más sensible que de costumbre, este año está siendo un poco difícil por varios motivos, y es que creo que no se puede ir de fuertes por la vida cuando no sabes ni cómo sostenerte a ti misma», ha añadido la ex concursante de Supervivientes. La hija de Ortega Cano ha confesado además que ha pasado por momentos en los que ha intentado mostrar fortaleza ante los demás, mientras por dentro se ha sentido «rota»: «Estas fechas me ponen melancólica y sensible. Y se me pasan muchas cosas, personas y situaciones por la mente y entro en bucle. Solo quería desahogarme y reflexionar un poco con vosotros», ha compartido Gloria Camila, dejando entrever su tristeza. Gloria Camila celebra el 71 cumpleaños de Ortega Cano Pese a que Gloria Camila se ha puesto nostálgica, preocupando a sus seguidores en Instagram, la tía de Rocío Flores comenzó la semana celebrando el 71 cumpleaños de su padre, José Ortega Cano, junto a su hermano José Fernando. El diesto continúa recuperándose tras sufrir una aparatosa caída en el metro de Madrid y fracturarse el húmero. El torero tuvo que ser ingresado en el hospital de San Sebastián de los Reyes y se rompió el húmero izquierdo. Ortega Cano confesó que vivió un momento muy difícil cuando todo sucedió, ya que fue completamente inesperado. «No entendía qué había pasado, sentía un dolor inmenso en los riñones y la cabeza», relató. «Estoy haciendo rehabilitación, pero el brazo izquierdo me duele bastante», añadió.