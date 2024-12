Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, se rompe: "No se puede ir de fuerte por la vida"

Gloria Camila Ortega es famosa desde la cuna, pero lleva un tiempo apartada en un segundo plano. Su último proyecto televisivo importante fue ser colaboradora de Espejo Público, pero acabó desapareciendo de Antena 3 para centrarse en sus proyectos personales. Por un lado está estudiando Derecho y por otro ha creado una empresa de moda llamada Bakkus. Entonces, ¿por qué está tan disgustada? Ha publicado una foto llorando.

La hija de José Ortega Cano ha emitido un comunicado en sus redes sociales donde reconoce que está atravesando un mal momento. Estas declaraciones han sorprendido a todos porque la influencer siempre se ha caracterizado por ser una mujer luchadora. Hay que recordar que perdió a su madre cuando era una niña y años después tuvo que despedirse de su padre porque este entró en la cárcel.

La imagen publicada por Gloria Camila Ortega. (Foto: Instagram)

Gloria Camila, más directa que nunca, ha escrito en su cuenta de Instagram: «Feliz Navidad. ¿Soy la única que llora cuando se ducha y lo suelta todo?». No se ha quedado ahí, ha dado explicaciones y sus palabras han tenido repercusión en las redes sociales. «Mucho ánimo, todos esperamos que superes el bache», le escribe una de sus fans.

La situación de Gloria Camila

Gloria Camila cuenta con el apoyo de su padre, el torero José Ortega Cano. También puede respaldarse en su hermano, el polémico José Fernando Ortega, pero no tiene ningún tipo de contacto con su hermana mayor, Rocío Carrasco. Esta situación viene de lejos y Gloria siempre se ha mantenido firme, pues para ella lo más importante es su familia. Sin embargo, ahora necesita que ser escuchada.

José Ortega Cano con Gloria Camila. (Foto: Gtres)

«Está bien no estar bien, aunque sea Navidad. Estoy hoy un poco más sensible que de costumbre. Este año está siendo un poco difícil por varios motivos y es que creo que no se puede ir de fuerte por la vida cuando no sabes ni cómo sostenerte a ti misma», ha comentado al respecto.

No ha entrado en detalles, pero sí ha admitido que la nostalgia se ha apoderado de ella. ¿Se estará acordando de Rocío Jurado o habrá echado en falta a su hermana Rociíto? Según sus propias palabras: «Estas fechas me ponen melancólica y sensible. Y se me pasan muchas cosas, personas y situaciones por la mente y entro en bucle. Solo quería desahogarme y reflexionar un poco con vosotros».

Ha roto con su novio

Gloria Camila y David García en Madrid. (Foto: Gtres)

Las sombras de Gloria Camila no se reducen a sus problemas familiares, hay otras cosas que no están bien en su vida. Hace unos meses anunció que había puesto punto y final a su relación con David, el joven que ha ocupado su corazón durante los últimos años.

La ex colaboradora de Susanna Griso no entró en detalles, simplemente comunicó la ruptura y aseguró que iba a seguir teniendo relación con él. No obstante, es la primera Navidad que pasa sin el joven en mucho tiempo, quizá de ahí vengan parte de sus problemas.

Tal y como contó José Ortega Cano, tanto él como su familia iba a estar en Madrid para celebrar las fiestas de diciembre. Su hijo José Fernando está en tratamiento en un centro situado en Ciempozuelos (Madrid), pero avanza en el buen camino y en estas situaciones se reencuentra con su querido clan. ¿Qué habrá pasado para que Gloria toque fondo?