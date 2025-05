Miguel Ángel Revilla ha regresado este martes, 20 de mayo, a El Hormiguero, esta vez de forma presencial, para hablar sin tapujos sobre la demanda por calumnias que le ha interpuesto el Rey emérito Juan Carlos I. Durante la entrevista, el ex presidente de Cantabria ha explicado cómo está viviendo este proceso judicial y ha defendido su postura, insistiendo en que no piensa retractarse de sus palabras: «Me piden que diga que he mentido, pero solo he repetido lo que ya se ha publicado. ¿Por qué a mí? Eso me lo pregunto todos los días. Tendría que haber dicho siempre presunto corrupto, presunto delincuente. A veces se me ha escapado lo de presunto», ha dicho, tajante.

Revilla ha contado que el acto de conciliación celebrado el pasado viernes no ha prosperado porque el padre del Rey Felipe VI no acudió en persona, delegando en su abogada y procurador. La demanda exige una indemnización de 50.000 euros, una cifra que, aunque no es menor, no ha hecho que el líder del Partido Regionalista de Cantabria dé un paso atrás. «Tengo paz interior y la conciencia tranquila, que es lo que me importa», ha afirmado con su estilo directo.

Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Durante la conversación, el político ha subrayado lo inédito del caso: «No conozco otro ejemplo de un Rey que haya demandado a un ciudadano de a pie. En otra época, si llego a decir lo que he dicho aquí, probablemente no estaría vivo», ha ironizado, haciendo referencia al reinado de Fernando VII. Su mensaje: esto va más de censura que de justicia. «Se permitió decir que en el próximo juicio estoy en ventajas sobre el Rey porque presupone que soy un aforado, pero no soy aforado, no tengo privilegios porque no los he querido, nunca los he usado», ha añadido.

Uno de los momentos más llamativos de la noche ha llegado cuando Revilla ha revelado que el propio Pablo Motos se ha ofrecido a ayudarle económicamente si el fallo le obliga a indemnizar al monarca. El presentador, según ha contado el político, le expresó su apoyo y se mostró dispuesto a asumir parte de los costes de la posible condena. Un gesto que Revilla ha agradecido públicamente, valorando el respaldo humano y profesional recibido en estos momentos. «Por cierto, uno de los que me ha ofrecido pagar parte está aquí», ha dicho Revilla. «Yo», ha reconocido enseguida Pablo Motos.