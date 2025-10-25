Así es la vida familiar de Bea Archidona, la mejor aliada de Santi Acosta al frente de ‘¡De viernes!’

Bea Archidona se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos y asentados de la pequeña pantalla. Su éxito la ha llevado a presentar diferentes galas y eventos —como la gala Forbes que homenajeaba esta misma semana a las 100 mujeres más influyentes de España—, unos compromisos que compagina con ¡De viernes!, el programa que capitanea semanalmente junto a Santi Acosta, su mejor aliado en la noche televisiva de los viernes. Su faceta profesional es más que conocida por todos, pero… ¿Quién es realmente Bea Archidona?, ¿quién es su núcleo duro? y ¿qué acontecimientos han marcado su vida? Los descubrimos.

Fuera de la televisión, Bea Archidona exprime al máximo el tiempo al lado de su familia, compuesta por su pareja, el publicista italiano experto en marketing y representante de influencers, Carlo Danza, y los dos hijos menores que ambos han tenido fruto de su relación sentimental. Junto a los infantes, la vida de Bea es muy sencilla. Los lleva al colegio, disfruta con ellos de salidas al parque, de pasear por Madrid y de viajes a diversas ciudades, entre las que se encuentra Tarragona, enclave que la vio nacer y crecer.

Bea Archidona y Carlo Danza durante sus vacaciones en Ibiza. (Foto: Gtres)

En su día a día, Bea encuentra su particular refugio en sus dos hermanas, Ana y Marta. Con las que siempre que puede pasa tiempo de calidad, conectado de nuevo con su niñez y sus orígenes. Gran amiga de sus amigas, es habitual que la joven publique en sus redes sociales fotografías acompañada de su círculo más íntimo, con el que hace viajes, comparte comidas, cenas, risas y charlas infinitas.

El golpe más duro de Bea Archidona

A pesar de que, cara a los telespectadores, Bea derrocha felicidad, buen rollo y amor por su desempeño laboral, su vida ha estado profundamente marcada por la pérdida de su madre. Pocos datos se conocen de esta triste noticia que sacudió los sentimientos de la presentadora; sin embargo, durante la emisión de la última entrega de ¡De viernes!, Bea no ha podido evitar empatizar con el relato de Eugenia Osborne, que vivió el fallecimiento de su madre cuando apenas era una adolescente. A medida que la hija de Sandra Domecq exponía su historia, los ojos de Archidona se llenaban de brillo, hasta que finalmente se inundaron de lágrimas tras instantes de emoción contenida.

«Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado superbién», deslizó la periodista después de escuchar con atención las vivencias de Eugenia, que confesó que se acordaba de su progenitora todos los días y lo que más echaba de menos es «el olor de sus manos, de su risa y de verla bailar». Tras esto, ambas se rompieron y se fundieron en un tierno y reconfortante abrazo.

El abrazo entre Bea Archidona y Eugenia Osborne. (Foto: Telecinco)

En ocasiones, la compañera de trabajo de Santi Acosta hace referencia a su progenitora en redes sociales. «Cuando mi madre falleció, dejó la semilla de la maternidad en nosotras para que cuidáramos las unas de las otras», deslizó en una publicación antigua sobre este instinto. «Cuando una madre se va, en cierto modo, ejerces ese papel con tus hermanas», trasladó, vislumbrando el fuerte vínculo que tiene con Ana y Marta, que se han convertido en figuras muy importantes para sus dos hijos. «Lo sois todo para mí», comentó en su día una de las mencionadas. De la misma manera, el otro pilar de Bea también dejó su comentario: «Querernos y cuidarnos siempre», aseguró.