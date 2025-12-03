Paloma Rocasolano, la madre de la Reina Letizia, ha sido pillada en una romántica cita junto a Marcus Brandler, su pareja desde hace ya cuatro años. Ahora, la abuela materna de Leonor y Sofía se ha dejado ver por el céntrico Parque del Retiro de Madrid con el empresario británico. Unas imágenes cuando menos sorprendentes.

Su romántica cita en Madrid

Tras un año de residencia en Los Belones, un pueblo de Cartagena, Paloma ha regresado a la vivienda que la suegra de Felipe VI compró en Moratalaz cuando se divorció de Jesús Ortiz, el padre de sus hijas.

La romántica cita de Paloma Rocasolano y su pareja. (Fotos: Gtres)

Ajenos a las miradas de los curiosos, Rocasolano y Brandler no solo han paseado por el céntrico parque, sino que han hecho una parada en un restaurante donde han disfrutado de un aperitivo en el exterior. También han inmortalizado esta cita haciéndose unos divertidos selfies.