"Un diamante de 0.80 quilates valorado en 4.000 euros": un joyero analiza el anillo de Paloma Rocasolano

El pasado viernes Paloma Rocasolano desfilaba, como una invitada más, por la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias. Pero la madre de la Reina y abuela de la heredera al trono no solo no es cualquiera, sino que lo hacía de una manera especial. Sonriente y con un estilismo que ha dado mucho que hablar y no precisamente para bien, destacaban en su look las joyas en general y un anillo en particular. Un solitario que lucía en el dedo anular de su mano derecha y que pronto llamó la atención de la prensa, que comenzó a comentar lo inevitable.

¿Se había comprometido la madre de Letizia Ortiz? Unos días después la revista ¡HOLA! resuelve el enigma confirmando que si bien la pieza es lo que parece y simboliza el compromiso en su relación con Marcus Brandler, no existe la intención en la pareja de pasar por el altar.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Para conocer más detalles acerca de la joya con la que el apuesto británico ha dado un paso más en la familia Rocasolano, LOOK ha contactado con Ignacio Torres, joyero, tasador y experto en joyas vintage. En conversación con este periódico y tras examinar minuciosamente las imágenes, el profesional lo tiene claro. Se trata de un anillo solitario elaborado en oro blanco o platino, coronado por un diamante en talla brillante de aproximadamente 0.80 quilates según la opinión de Ignacio, que no suele fallar en esto. Con un valor que rondaría entre los 3.000 y los 4.000 euros, el joyero asegura que no es la pieza más valiosa -al menos económicamente- de todas las que lucía la suegra de Felipe VI.

En el dedo índice de la mano derecha, de la misma manera que la Reina Letizia luce su inseparable anillo Coreterno, Paloma Rocasolano llevaba una alianza de gran valor. Una sortija pavée de diamantes, también con base en oro blanco o platino, que en opinión de Ignacio tendría un valor de 5.000 ó 6.000 euros.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Más allá de las manos, también adornadas por una pulsera de charms de una conocida marca de bisutería, a Torres le han llamado mucho la atención los pendientes de Paloma. Unas joyas elaboradas en oro blanco y diamantes adornadas con una enorme perla australiana que alcanzarían los 5.000 euros en el mercado.

Una buena muestra del heterogéneo joyero de la madre de doña Letizia y abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía quienes, posiblemente siguiendo su estela, ya mezclan alta joyería con piezas de bisutería. Un mix lógico teniendo en cuenta que las cuatro son mujeres pendientes de las tendencias a la vez que tratan de dar un significado a muchas de las prendas o complementos que lucen.