La alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias, en imágenes

La emblemática alfombra azul se ha vuelto a desplegar una vez más frente al majestuoso teatro Campoamor de Oviedo, escenario imprescindible para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Esta edición ha reunido a un variado elenco de personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la sociedad, así como a miembros destacados de la Familia Real española, que han desfilado con elegancia y solemnidad minutos antes de la llegada de los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El ambiente en las calles que rodean el teatro se ha impregnado de una mezcla de entusiasmo, respeto y tradición, con cientos de asturianos congregados para presenciar de primera mano la llegada de los invitados, recibidos con el característico sonido de las gaitas y el calor de una acogida que reafirma el papel central de estos premios en la vida cultural española e internacional. La alfombra azul, que da nombre y distinción al acto, ha sido testigo de cómo el glamour, la emoción y la historia se entrelazan en una velada que simboliza el reconocimiento a la excelencia y el talento.

Las primeras en hacer acto de presencia fueron la escritora española María Dueñas y las periodistas María Teresa Álvarez y Soledad Saavedra. Tras ellas, caminaron por la alfombra roja el político Adolfo Suárez Illana y el periodista Juan Ramón Lucas, acompañado de su esposa, Sandra Ibarra, quien llamó la atención con un lazo naranja sobre su vestido arquitectónico lila. Este detalle simboliza la concienciación sobre la leucemia, promueve la investigación y respalda a los pacientes y sus familias, destacando así la labor de la fundación sin ánimo de lucro que ella dirige.

Juan Ramon Lucas y Sandra Ibarra en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Otra pareja que no ha faltado a la cita de los Premios Princesa de Asturias ha sido la formada por Feliciano López y la modelo Sandra Gago, quienes han llegado pocas horas después de la exclusiva fiesta Magnificient con la que la joyería Rabat celebró su éxito. Durante el evento, Sandra sorprendió al hablar sobre la posibilidad de ampliar la familia, aunque con cautela. «Yo creo que ya se verá. No quiero decir ni que sí ni que no porque realmente no lo sabemos, no sabemos si ir o no ir a por un tercero. Tenemos ahí nuestros días que sí, nuestros días de ‘ostras’», dijo. Para esta ocasión, la modelo ha apostado por un vestido midi de inspiración sastre, que ha complementado con una chaqueta a juego, siguiendo las mismas líneas estructuradas y sofisticadas. La auténtica joya de su look ha sido el bolso de Hermès, una pieza icónica que elevó el conjunto y lo remató con absoluta perfección.

Por su parte, la presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha acudido un año más a la ceremonia oficial de los Premios Princesa de Asturias, representando al Grupo FCC, patrono de la Fundación Princesa de Asturias. Para la ocasión, ha optado por un traje blanco inmaculado, compuesto por una blazer de corte ajustado que realza la figura, con hombros ligeramente descubiertos y solapas elegantes en el cuello. Completó el conjunto con unas sandalias que aportan un toque moderno y sofisticado, logrando un look impecable y muy acertado para la alfombra azul.

Esther Koplowitz en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Unos minutos después de Esther, han llegado a la ceremonia Serena Williams y Paloma Rocasolano. En esta ocasión, la madre de la Reina Letizia ha sorprendido con un elegante vestido de DKNY a la altura de la rodilla, decorado con delicados detalles florales que le daban un aire fresco y sofisticado. Además, ha llamado especialmente la atención al lucir un anillo en el dedo índice que parece de compromiso, un accesorio inesperado que añadió un toque de misterio y elegancia a su estilismo. Para completar su look, Paloma ha elegido un clutch rosa empolvado, que aportó un remate delicado y armonioso al conjunto.

Por su parte, la tenista estadounidense, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, ha acaparado todas las miradas con su impecable elección estilística para la alfombra azul. La deportista ha apostado por un vestido largo de color rojo, una propuesta elegante y poderosa que ha reforzado su imagen de icono dentro y fuera de las pistas. Serena se ha enfundado en un diseño con escote asimétrico y silueta ceñida, que realza su figura con sofisticación. El vestido presenta drapeados en la parte frontal que desembocan en un llamativo nudo 3D en uno de los laterales, aportando movimiento y diseño al conjunto. La espalda lisa generaba un contraste sutil frente a los fruncidos delanteros, mientras que la falda evasé, ligera y fluida, caía hasta los tobillos, permitiendo ver el calzado que completaba su look. A sus pies, ha lucido unos zapatos de salón efecto charol en el mismo tono de rojo que el vestido.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

En el terreno político, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se ha convertido en la única figura política que se ha dejado ver sobre la alfombra azul del Teatro Campoamor. Acompañado por el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, Feijóo ha hecho su aparición con un impecable traje azul marino, que ha combinado con una camisa blanca clásica y una corbata en tono verde agua, aportando un sutil toque de color al conjunto. Su presencia ha sido una de las pocas excepciones institucionales en un evento dominado por el ámbito cultural, social y deportivo.

El look de la Reina Sofía para los Premios Princesa de Asturias

En contraste cromático con su consuegra y acompañada por los Reyes Felipe y Letizia, así como por la princesa Leonor y la infanta Sofía, la Reina Doña Sofía ha hecho su aparición en el acto con la elegancia y sobriedad que siempre la caracterizan. Fiel a su estilo clásico, ha elegido una de las combinaciones más habituales de su armario: un conjunto de chaqueta y pantalón en tono marfil, adornado con delicados bordados dorados y discretos destellos brillantes en el escote, los puños y los bajos. Ha completado el estilismo con un collar de perlas, pendientes discretos, un clutch metálico y unos zapatos negros de tacón cómodo, perfectos para afrontar con soltura el recorrido hasta el palco y los saludos previos a la ceremonia. El resultado ha sido un look que transmite sofisticación, serenidad y tradición bien entendida, totalmente acorde a su posición y a la solemnidad del evento.

La Reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Uno de los detalles más comentados ha sido su cambio de estilismo respecto a la mañana. A su llegada al Hotel Reconquista había optado por un conjunto más otoñal y funcional, compuesto por un dos piezas de pantalón y abrigo en tonos neutros -grises y blancos-, con un estampado geométrico a cuadros, uno de los sellos de su estilo más recurrente en esta época del año. Completaba este look con un bolso pequeño negro, una bufanda que llevaba en la mano y unos botines negros de tacón alto, demostrando nuevamente su capacidad para adaptar la elegancia a cada momento del día.

Sea como fuere, lo cierto es que con ambos estilismos, la Reina emérita ha vuelto a confirmar por qué es considerada un referente de estilo clásico, cómodo y atemporal dentro de la realeza europea.