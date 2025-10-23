Serena WIlliams sigue los pasos de Meryl Streep y se arranca a bailar al ritmo de las gaitas

Serena Williams ha acaparado todas las miradas a su llegada a Oviedo, donde ya han dado comienzo los actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias. De hecho, el primero de ellos siempre suele ser el tradicional concierto de la víspera de la ceremonia, donde se espera que hagan acto de presencia tanto los reyes Letizia y Felipe, como sus dos hijas. Días de muchos nervios y emoción, que los galardonados también viven con intensidad.

Así lo ha demostrado la tenista Serena Williams, quien se ha arrancado a bailar al ritmo de las gaitas protagonizando uno de los momentos más divertidos. La llegada de lo invitados marca el pistoletazo de salida a unos días repletos de actividades. Sin embargo, la estadounidense ha dejado a un lado el protocolo, para mostrarnos su lado más espontáneo. Así, hemos podido verla en su faceta más relajada, sonriente y moviéndose al ritmo de la música popular, mientras los allí presentes la aplaudían. Tal y como hizo también en su momento la actriz Meryl Streep, galardonada en 2023.

Serena Williams durante una conferencia. (Foto: Gtres)

«Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Me sorprendió mucho, fue un momento maravilloso el descubrir que había sido premiada con este galardón», confesaba ante los medios. «Estoy muy emocionada de estar aquí en Asturias y es un verdadero honor. Gracias al rey y a la reina por haberme recibido».

Ataviada con un ajustado vestido drapeado de color marrón, Williams ha demostrado que tiene mucho ritmo, por lo que su talento no se queda solo dentro de la pista de tenis. A punto de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su trayectoria y su influencia global, la tenista deja claro que está disfrutando muchísimo de nuestro país y también de este reconocimiento tan especial.

Este mismo jueves, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogerá el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias bajo el título Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX. Será la orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación, dirigidos por Lucas Macías, los encargados de interpretar y animar la velada.

La princesa de Asturias en Oviedo en los premios que llevan su nombre, en 2024. (Foto: Gtres).

Mientras que mañana, viernes, tendrá lugar la cita más especial y esperada, con la celebración de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde se espera que Leonor pronuncie su habitual discurso y se dirija a los galardonados. Estos serán los séptimos premios para la heredera al trono, quien los atendía por primera vez en 2019, con apenas 14 años. En aquel momento, pronunciaba su primer discurso en público, que colmaba de orgullo a sus padres y resultaba de lo más aplaudido.

La propia Serena explicaba que había oído hablar de los Premios a raíz de que se lo concediesen a la actriz Meryl Streep. «Antes no lo conocía mucho, había leído sobre ello, pero no profundicé mucho. Es un gran honor. Nunca imaginé que estaría aquí algún día», matizaba con orgullo.